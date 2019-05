Nadia Toffa, dopo l’assenza il ritorno su Instagram: aumenta la preoccupazione

Nadia Toffa torna dopo la lunga assenza con un messaggio silenzioso-Nadia Toffa news

Nadia Toffa ritorna dopo una settimana di silenzio su Instagram e dopo la preoccupante assenza all’ultima puntata de Le Iene. Con un dolce post saluta i fan, ma non dà spiegazioni in merito alla sua assenza.

La giovane conduttrice si sottopone costantemente a cure piuttosto forti per combattere contro un tumore. La decisione di non partecipare all’ultima puntata de Le Iene era dettata dalla necessità di riposare. “Nadia ha iniziato una cura molto stancante e ha deciso di conservare le energie riposandosi a casa” aveva fatto sapere la redazione del programma di Italia 1 per spiegare l’assenza della giornalista. “Nadia però ci ha promesso che nei prossimi giorni ci terrà aggiornati sulla sua battaglia. Sul nostro sito e sui social sarete informati sulle condizioni della nostra guerriera. Tutta la redazione de Le Iene le manda un grosso abbraccio e le urla fortissimo Forza Nadia”.

Nadia Toffa, il post su Instagram preoccupa i fan-Nadia Toffa news

La spiegazione della redazione de Le Iene non aveva rasserenato i fan. L’assenza di Nadia, durata ben una settimana, stava agitando i followers, abituati ad avere costanti aggiornamenti da parte della conduttrice.

Ora la Toffa ha rotto il silenzio, tornando su instagram con un post.

“Ciao ragazzi, è un po’ che non ci si vede, giusto!? Allora mi affaccio per dirvi che mi mancate proprio tanto, e mi raccomando, cercate di stare bene che senno’ mi preoccupo... vi bacio tutti da qui. N.”, ha scritto la conduttrice.

Nel post Nadia non spiega però i motivi della sua assenza e non fa sapere come sta. Nello scatto appare solo una parte del suo volto, che comunque è sorridente come sempre. Dietro di lei spunta la cagnolina.

Il post pubblicato dopo l’assenza non elimina però la paura dei fan che vorrebbero avere più informazioni.