Naike Rivelli choc: senza veli su Instagram per protesta. È da censura. VIDEO

Naike Rivelli completamente senza veli su Instagram: il video choc fa il giro del web

La figlia di Ornella Muti ha deciso di protestare contro Heather Parisi in modo davvero particolare: ha registrato un video in cui appare completamente senza veli. La protesta nasce in seguito alla partecipazione della Parisi a Live Non è la D’Urso. La famosa ballerina si è presenta in diretta tv con una borsa costosissima. Questo ha mandato su tutte le furie Naike che, per protesta, ha deciso di registrare un video per i suoi followers completamente svestita.

Naike Rivelli senza veli contro Heather Parisi

“Nel mondo di oggi, spendere tutti quei soldi in quel modo è follia". Sono queste le parole con cui Naike Rivelli si è scagliata contro Heather Parisi. Ciò che colpisce gli utenti non sono tanto le dichiarazioni, quanto il modo in cui sono state fatte.

La figlia della Muti appare infatti completamente senza veli su una poltrona.

“Parlavamo dell’apparizione di Heather Parisi in onda con una Birkin di coccodrillo albino. Io penso che chi spende soldi così, chi va in giro con una borsa di coccodrillo con i diamanti, è gente che andrebbe rinchiusa” spiega Naike senza maglietta. “Con il mondo in cui viviamo, con tutte le problematiche che siamo costretti ad affrontare, e con tutto quello che potremmo fare… buttare tutti quei soldi per una borsa, solo per mettersi in mostra, è una cosa pagana. Da Medioevo. Una follia ridicola” prosegue l’attrice, aggiungendo: “Io penso che chi fa un simile viaggio per andare dalla D’Urso ha bisogno di soldi”.

“Prima delle trasmissioni, certi ospiti firmano contratti per evitare certe domande. Se non hanno parlato di certe cose, è perché non vogliono che se ne parli” ha concluso la Rivelli spostando l’attenzione sulle accuse della figlia di Heather, Jacqueline.

NAIKE RIVELLI VIDEO