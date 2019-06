Nasdac, il rapper cartoon che canta contro Di Maio e Salvini

Dopo l’uscita lo scorso Aprile di “Amo L’Italia” su Spotify (che conta già quasi 50.000 ascolti sulla piattaforma), il cantautore-disegnatore mascherato Nasdac ha prodotto anche video-cartoon della canzone sul canale Youtube Nasdac TV.

Una serie di animazioni divertenti e dissacranti che accompagnano una canzone musicalmente ritmata ma con un testo dall’acuto sarcarsmo sulla società e la politica italiana.

Molte le “comparse” all’interno del video: da spezzoni di interviste di Di Maio e Salvini in TV, fino alla riproduzione cartoon di personaggi come Alfonso Signorini, Chiara Ferragni e Cristiano Ronaldo.

Il misterioso rapper-baffuto, che non si preoccupa certo di mandarle a dire, ricrea all’interno del suo video musicale un racconto per immagini in cui egli stesso diventa il protagonista di una campagna elettorale per diventare Premier del paese.

Tra i temi affrontati nella canzone ritorna quello del razzismo e dell’immigrazione (già affrontati nel suo singolo d’esordio “Glu Glu”) a cui si sommano quello sull’introduzione del reddito di cittadinanza, i rapporti conflittuali con l’Europa e via dicendo.