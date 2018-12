Natale con TV2000: "Bel tempo si spera" riscalda il cuore degli italiani

Bel tempo si spera. Nome più vincente per una trasmissione televisiva non fu mai ideato. E, nel gelo di dicembre, quando l'Italia è perlopiù sferzata dal freddo dicembrino, l'aria che si respira a Tv2000, l'emittente della Conferenza Episcopale Italiana, è di bel tempo. Di sereno.

Sereno è infatti la parola magica che pervade Bel tempo si spera, programma scritto da Fausto Della Ceca e condotto da Lucia Ascione, Antonella Ventre e Giacomo Avanzi dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 10,00 su Tv2000. E "sereno" è lo stato d'animo che la trasmissione infonde, entrando nelle case dei telespettatori la mattina presto, in punta di piedi, svegliandoli con dolcezza e prendendoli delicatamente per mano per affrontare la giornata. Sapendo bene che chi guarda la Tv la mattina è spesso una persona anziana, talvolta una persona malata, con buone probabilità una persona sola, autori e conduttori di Bel Tempo si Spera fanno del garbo rispettoso la cifra fondante, la pietra angolare di ogni puntata del programma.

A partire dalla cordiale compostezza di Antonella Ventre e Giacomo Avanzi, giovani di bellissime speranze (Antonella ha studiato una miriade di lingue, tra cui l'arabo, che parla correntemente, Giacomo con spiccate doti di attore, che gli hanno valso complimenti da grandi professionisti del mestiere), giovani di bellissime speranze - dicevamo - e dotati di ottima comunicativa, che riescono a destreggiarsi fra i temi più disparati, mantenendo sempre la più naturale levità nel trattare con gli ospiti in studio e nel rivolgersi ai telespettatori a casa.

Quanto a Lucia Ascione, illustre biologa prestata con grande successo alla conduzione televisiva, nello studio di Bel Tempo si Spera pare fluttuare sospinta dalla sua grazia innata, grazia che mette al servizio dell'ospite di turno, mai sovrapponendosi, mai sopra le righe, senza mai un accessorio di abbigliamento né un gesto né una parola di troppo, mettendo a proprio agio chiunque, dal luminare della medicina alla cantante pop. Punto di forza, fra i tanti di Lucia Ascione, la voce soffusa, rilassante, rassicurante. Abituati ai canali nazionali in cui l'urlo e il vociare stridulo regnano sovrani, ecco che la voce carezzevole di Lucia Ascione ci appare immediatamente come quella di un'amica, di una confidente, di una persona cara di famiglia.

Quanto mai confortante nel periodo delle festività, al quale Tv2000, con la sua squadra valida e affiatatissima, e Bel Tempo Si Spera dedicano tutta la settimana che prelude al Santo Natale. Tra canzoni natalizie interpretate dall'idolo degli spettatori Giovanna Nocetti, che - per dirla con Lucia Ascione - è l'unica musicista toscana naturalizzata milanese che riesce a cantare in maniera impeccabile in napoletano; tra la visita ai presepi più suggestivi in giro per tutta Italia grazie all'inviato Enrico Selleri; tra interviste a sacerdoti e religiose per prepararsi spiritualmente all'Avvento, Bel Tempo Si Spera fa compagnia al suo pubblico affezionato (e numerosissimo visti gli ascolti boom) riscaldandone il cuore grazie anche al dolce eloquio di Lucia Ascione, ammaliatore come il canto citato in Bianco Natale. E come quel canto, in queste giornate frenetiche in cui si perde lo spirito della Festività più importante dell'anno e in cui l'incertezza per il futuro sembra avere il sopravvento, al suo pubblico, e soprattutto a quello più bisognoso di conforto, Bel tempo si spera sembra proprio sussurrare ogni giorno: "E' Natale, non soffrire più".