Nero a Metà contro X-Factor, Piazza Pulita, W L'Italia e Mai dire Talk

La serata di giovedì 13 dicembre 2018 vedrà rinnovarsi diversi scontri nell'agone dell'Auditel per la guerra degli ascolti Tv.

Il prime time vedrà, per la prima volta, su Rai1 la fiction Nero a metà, il grande successo con Claudio Amendola, Antonia Likova, Miguel Gobbo Diaz. Straordinariamente con un appuntamento infrasettimanale (il penultimo della stagione) che presenterà gli episodi 9 e 10.

Su Rai2 andrà in onda il documentario Unici dedicato a Luciano Pavarotti, mentre su Rai3 assisteremo al film Aspettando il re (2016) con Tom Hanks.

Su Rete4 appuntamento con Gerardo Greco e il suo W L'Italia - Oggi e domani, giunto alla sedicesima e ultima puntata (prima di passare il testimone a Roberto Giacobbo e al suo nuovo programma Freedom - Oltre il Confine). Greco si occuperà delle paura degli italiani.

Su Canale 5, il film L'amore non va in vacanza (2006) con Cameron Diaz, mentre su Italia 1 andrà in onda la terza puntata di Mai dire Talk con il Mago Forest, Giulia De Lellis e la Gialappa's Band.

Su La7, ecco tornare Piazza Pulita, giunto alla sua tredicesima puntata, condotto da Corrado Formigli. Fra gli ospiti la sindaca di Roma Virginia Raggi e il sindaco di Milano Beppe Sala; Claudio Borghi; Aldo Cazzullo; Antonio Padellaro. Si parlerà dei fatti di Strasburgo, dello scontro tra Roma e Bruxelles sulla manovra economica, dell’incendio del TMB Salario e del rischio di una nuova emergenza rifiuti a Roma.

E su Tv8 tutto pronto per la finalissima di X-Factor, con il superfavorito rapper Anastasio, insidiato dagli altri tre finalisti Luna, Bowland e Naomi.

Chi vincerà la sfida dell'Auditel? A domani la spietata sentenza.