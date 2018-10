Netflix vira sul "Gender": nei nuovi cartoni animati di She-Ra due papà gay

Netflix vira sul "gender". She-Ra, alter ego femminile del cartoon cult anni Ottanta He-Man, sta per tornare con una nuova serie animata e in una nuova veste più moderna, non solo nel look ma anche nei contenuti e nei messaggi.

La biondissima e atletica "principessa del potere" era già divenuta un'icona LGBT negli anni Ottanta e, per la nuova serie che debutterà il 16 novembre prossimo, Netflix ha deciso di sottolineare con più incisività questo tratto.

Sono stati i doppiatori dei personaggi principali, in occasione del Comic Con di New York, a "tradirsi" e a rivelare in anteprima la novità introdotta nella serie che farà senz'altro discutere. Uno dei personaggi, Bow, avrà infatti due padri omosessuali.

“E' difficile perché è un po' uno spoiler" asserisce il doppiatore di Bow, Marcus Scribner. "Bow ha due papà, ma a mio avviso She-Ra rispecchia soltanto la situazione di molte famiglie moderne e tanti altri aspetti del mondo che mi circonda. Preferisco non rivelare troppo delle loro personalità (dei due padri gay, ndr) o di come ciascuno dei due sia rilevante ai fini della storia, ma è decisamente una cosa super cool. Vi basti sapere che, in un paio di scene, il loro ruolo sarà fondamentale”.

La cosa sarà altrettanto "super cool" per i genitori dei giovani telespettatori? Si attendono sviluppi sulla vicenda.