NICOLO' DE DEVITIIS: nuovo volto ufficiale di VH1, debutto con J-AX

Nicolò De Devitiis è il nuovo volto di VH1, il canale musicale di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul canale 67 del digitale terrestre e sul 22 di tivusat. Il primo appuntamento con Nicolò sarà mercoledì 11 dicembre, alle ore 21.10, in occasione dell’esclusiva intervista a J-AX che il conduttore ha realizzato per lo speciale VH1 STORYTELLERS J-AX.

All’inizio della sua carriera Nicolò De Devitiis si fa notare come “bike blogger” – con lo pseudonimo di “divanoletto” – sfruttando la sua passione per la fotografia e il ciclismo. Nel giro di pochi anni arrivano anche le prime importanti esperienze alla conduzione e come inviato, sia in importanti programmi televisivi sia nei principali network radiofonici nazionali. Nel 2017 prende anche parte al film ‘Poveri ma ricchissimi’. Non contento, quest'estate ha inciso anche un singolo ‘All you can eat’, con il gruppo indie Legno, dirigendo le riprese del video musicale.

"Con Nicolò ci siamo conosciuti ai concerti e nei locali frequentati dal mondo musicale – afferma Luca De Gennaro, VP Talent and Music di Viacom e responsabile VH1 – ha una sincera passione per la musica e un grande entusiasmo nel raccontarla, dunque è la persona giusta per rappresentare un brand che trasmette e racconta la musica con passione e entusiasmo. Sono felice che entri in squadra".

La nuova collaborazione di VH1 con Nicolo De Devitiis – che si inaugura mercoledì 11 dicembre alle 21.10 con l’esclusiva intervista a J-Ax all’interno di Storytellers, in onda in prima tv sul canale 67 del ddt – segna una nuova tappa del suo talentuoso percorso professionale. Con il suo stile poliedrico e carismatico, Nicolò rappresenterà perfettamente l’immagine di VH1 e saprà conferire al canale un’inconfondibile veste.