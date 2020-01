Nina Morich choc: Luigi Favoloso: “Violento con me e mio figlio”

Nina Morich, le rivelazioni choc su Luigi Favoloso: “Violento con me e mio figlio”

Sono passate più di due settimane dalla misteriosa scomparsa di Luigi Mario Favoloso. L’ex di Nina Moric è sparito nel nulla, ma ora emerge un nuovo agghiacciante scenario.

La modella croata ha raccontato a Pomeriggio 5 dettagli drammatici sul suo rapporto con l'ex gieffino.

Nina Moric a Pomeriggio 5: “Luigi Favoloso ha picchiato me e mio figlio”

La modella croata torna a parlare di Luigi Favoloso, rivolgendo all’ex gieffino accuse gravissime. Ospite da Barbara D’Urso, Nina Moric ha raccontato: “L’ultima volta che l’ho visto è stato il 19 dicembre. Si era arrabbiato per un messaggio innocuo e mi ha accusato di tradimento. Sono circa due anni, un anno e mezzo, che la nostra è una storia quasi finita, ma non riuscivamo a staccarci definitivamente".

"L’ultima volta che ci siamo visti- ha proseguito la modella- e in questi anni, ha utilizzato sia violenza fisica che psicologica. Si è sfogato su di me in maniera molto forte. Ho subito queste violenze, pensavo fosse colpa mia. Anche Carlos, mio figlio, ha subito lo stesso tipo di atteggiamento”.

Nina Moric da Barbara D’Urso: “Luigi Favoloso ieri mi ha minacciata. Ho ricevuto immagini”

“È un calcolatore, sa rigirare le cose molto bene. Ieri mi ha minacciato, sicuramente oggi sta benissimo” ha proseguito la Moric, rivelando dunque che secondo lei Luigi Mario Favoloso sarebbe vivo e avrebbe organizzato la scomparsa.

“Sul mio cellulare, ieri, ho ricevuto una cosa allucinante. Immagini molto personali, che riguardano cose accadute cinque anni fa, quando mi hanno portato via mio figlio. Se ha in archivio quelle cose, vuol dire che è una persona che ha sempre un piano B. Secondo me, me le ha inviate lui”.

“La nostra relazione era tossica, disgustosa, malsana. È finita e mi sento veramente meglio. Ho iniziato a respirare. Una persona che usa una violenza su una donna e suo figlio, può amarla?” ha aggiunto la modella.

Nina Moric crede che la scomparsa sia una finzione: “È una vergogna”

La ex moglie di Fabrizio Corona, dopo aver raccontato che Luigi Favoloao sarebbe violento, ha rivelato cosa pensa sulla scomparsa.

“Ha una mente diabolica, credo che questa scomparsa sia una finzione. Credo che questo caso sia una vergogna per le persone veramente scomparse. Io mi voglio dissociare da tutto questo, è una vergogna. Non so dove sia e non mi interessa”.

La mamma di Luigi Favoloso avrebbe ritirato la denuncia di scomparsa: lo rivelano alcune fonti a Chi l’ha visto

Nella puntata di Mattino Cinque, andata in onda il 10 gennaio, la mamma di Luigi Favoloso, Loredana Fiorentino, aveva dichiarato di aver ricevuto una mail poco prima di collegarsi col programma.

“Sembra essere di Luigi e inizia con ciao mamma” aveva rivelato, rifiutandosi di leggere il contenuto in diretta. Aveva però precisato che si trattava di una lettera anonima, pur comparendo le iniziali del figlio, L.M.F.

“Non mi posso esporre perchè in televisione ci sono sciacalli. Ora devo capire se l’ha scritta lui” aveva detto a Federica Panicucci.

Loredana Fiorentino aveva denunciato la scomparsa del figlio presso il commissariato di Torre del Greco. “Aiutateci a trovarlo, chi ha qualche informazione ci contatti subito” avevano scritto gli amici.

Una fonte di “Chi l’ha visto?” riferisce però che la denuncia sarebbe stata ritirata mercoledì 8 gennaio, verso le 21.30. Questa indiscrezione lascia presumere che la madre abbia ricevuto qualche informazione relativa al figlio.

Luigi Mario favoloso, la dichiarazione choc del personal trainer di Nina Moric

Durante la diretta di Mattino Cinque del 10 gennaio, Federica Panicucci ha mandato in onda un’intervista al personal trainer di Nina Moric, Nathan Martelloni, da cui emergeva un nuovo scenario agghiacciante, quello raccontato poi apertamente dalla modella croata da Barbara D’Urso.

“L’ultima volta che Nina si è allenata l’ho vista triste” ha dichiarato il personal trainer. “A cena dopo l'allenamento lei ha detto ‘questa volta è diverso, c’è stata una forte discussione. Lui mi ha trovato dei messaggi nei quali sostiene che io lo abbia tradito. Su questa cosa si è scaldato e abbiamo avuto una discussione animata. Luigi ha poi fatto una cosa gravissima e lei lo ha cacciato di casa”.

Prima di scomparire, Nina Moric e Luigi Mario Favoloso avrebbero dunque avuto una discussione. Il personal trainer aveva aggiunto: “Luigi ha fatto una cosa gravissima, ma non posso dire cosa mi ha detto Nina”.

“Quando lei l’ha cacciato fuori di casa per questa cosa, lui ha detto ‘io mi suicido con l’anno nuovo’, ma lei era tranquilla perchè ha detto ‘è una cosa che non farebbe mai’” aveva concluso Martelloni.

Luigi Favoloso scomparso: la prima ipotesi choc di Nina Moric

“Volevo ricordarvi che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene…per me questo si chiama egoismo” aveva scritto la modella croata nelle sue Ig Stories pochi giorni dopo la scomparsa.

Luigi Mario Favoloso avvistato, la madre: “Non è a casa di un amico. Ho letto la mail”

Dopo i primi 10 giorni dalla scomparsa, erano emerse alcune indiscrezioni in merito a presunti avvistamenti del ragazzo. Maurizio Sorge aveva rivelato a Mattino Cinque che l’ex gieffino sarebbe stato avvistato "a casa di un amico che affitta macchine nell'hinterland milanese o napoletano”.

Il fotografo aveva riferito di aver avuto queste indiscrezioni da "fonti vicine a Nina Moric".

Per quanto riguarda questi rumors, la madre di Favoloso aveva però dichiarato: “Lui sicuramente non alloggia a casa di un amico. Ho letto approssimativamente questa mail e non è così”. Queste parole erano state pronunciate durante la diretta di Mattino Cinque, dopo aver dichiarato di aver ricevuto una mail. La madre avrebbe poi ritirato la denuncia di scomparsa.