Coronavirus, Barbara D'Urso mangia un biscotto cinese durante la diretta

Coronavirus, Live-Non è la D'Urso si schiera in difesa della comunità cinese

"Lo fece Lamberto Sposini ai tempi dell'influenza aviaria, lo ha fatto Corrado Formigli mangiando un involtino primavera, lo faccio anch'io volentieri e vi invito ad andare nei ristoranti cinesi. La malattia non si trasmette con i cibi". Con queste parole la conduttrice del programma Pomeriggio Cinque porta avanti la campagna di sensibilizzazione contro l'ondata di sinofobia.

Barbara D'Urso, non solo per gli ascolti Tv, il suo è un gesto di solidarietà con la comunita cinese

Con queste parole la conduttrice spezza una lancia, ops un biscotto, in favore della comunità cinese che negli ultimi giorni è stata messa a dura prova dall'epidemia di Corona Virus che ha scatenato una vera e propria isteria sociale che è culminata con il boicottaggio di ristoranti ed esercizi asiatici.

Barbara D'Urso e il biscotto della fortuna cinese, cosa recitava il foglietto all'interno?

Il gesto di solidarietà di Barbara D'urso, per tranquillizare le persone in preda a isteria da pandemia da Corona virus, manca però di un tassello. Cosa c'era scritto nel biglietto contenuto nel biscotto della fortuna? La conduttrice si è ben guardata dal rivelarlo, d'altronde i desideri se li confessi non si realizzano, come con le stelle cadenti.