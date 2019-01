"Non mentire", Alessandro Preziosi e Greta Scarano alla conquista dell'Auditel

Alessandro Preziosi e Greta Scarano in Non mentire, da domenica 17 febbraio su Canale 5

Il bello e bravo Alessandro Preziosi torna alla conquista dell'Auditel con una nuova fiction in onda su Canale 5 dal prossimo 17 febbraio in prima serata. Una storia ambientata a Torino che inizia come una sorta di commedia sentimentale e che invece si trasforma ben presto in un thriller mozzafiato.

La trama è piuttosto avvincente e cinematografica, nonché calata nella realtà di questo preciso periodo storico, in tempi di #MeToo. Nella magica e misteriosa città della Mole Antonelliana, l'insegnante di liceo Laura (Greta Scarano) accetta di uscire una sera con il padre di uno dei suoi studenti, l'affermato chirurgo Andrea (Preziosi). La serata comincia sotto i migliori auspici, ma al risveglio per Andrea inizia un incubo a occhi aperti: Laura, infatti, lo denuncia per violenze.

Per Andrea, che si professa del tutto innocente, e per gli spettatori è il preludio di un autentico giallo. Sia il chirurgo sia l'insegnante, infatti, sembrano del tutto convincenti nella loro versione della realtà su quanto è accaduto in quella fatale serata. Cos'è successo davvero in quelle fatidiche ore? Chi è a mentire dei due? Quali segreti nasconde il loro passato? Nel dipanarsi della trama, gli spettatori scopriranno infatti che, nella storia di Andrea e Laura, le apparenze ingannano e niente è come appare a prima vista, con rivelazioni inattese e colpi di scena sconvolgenti. E in tutto questo rocambolesco susseguirsi di avvenimenti, può esservi spazio anche per l'amore?

La nuova fiction di Canale 5 ha insomma tutti i requisiti e gli ingredienti per conquistare il pubblico e l'Auditel, grazie anche all'ottima "alchimia" fra i due protagonisti principali. Non mentire è prodotta da Indigo Film e diretta dal celebrato Gianluca Maria Tavarelli, già regista di Borsellino, Maria Montessori, Il giovane Montalbano e Il Commissario Maltese. Fra gli interpreti, oltre a Greta Scarano e Alessandro Preziosi, troveremo anche Fiorenza Pieri, Paolo Briguglia, Claudia Potenza, Duccio Camerini, Simone Colombari e Matteo Martari.