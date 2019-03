Non Mentire, gran finale: Andrea killer o innocente? E c'è spazio per l'amore?

Non Mentire si avvia alla scoppiettante conclusione questa sera in prime time su Canale 5. La terza puntata (che raggruppa il quinto e sesto episodio della serie di successo scritta dal regista Gianluca Maria Tavarelli con Lisa Nur Sultan, candidata al David di Donatello per il film Sulla mia pelle) vedrà il gran finale della drammatica storia che vede contrapporsi Laura (Greta Scarano) e Andrea (Alessandro Preziosi), presunto stupratore nonché, forse, anche assassino.

Ma è veramente questa la verità? Possibile che Andrea sia invece un innocente ingiustamente ritenuto colpevole? E fino a dove si spingeranno Laura e la poliziotta Vanessa (Claudia Potenza) per dimostrarne la responsabilità in stupri e omicidi?

Ed è ancora possibile un lieto fine della storia, con una riconciliazione tra Andrea, scagionato da tutte le accuse, e Laura?

Lo scopriremo solo nell'ultima imperdibile puntata di Non Mentire, che la prossima settimana lascerà posto su Canale 5 alla stessa ora a un'altra fiction mozzafiato con protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra, dal titolo Il Silenzio dell'Acqua.