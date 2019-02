Non mentire, la scrittrice del serial con Preziosi-Scarano candidata al David

Non Mentire, la fiction con Alessandro Preziosi e Greta Scarano in onda in prime time la domenica su Canale 5 non soltanto ha vinto la serata di domenica 17 febbraio 2019 battendo tutti i concorrenti ma vanta anche una candidatura importantissima per la sua sceneggiatrice.

Lisa Nur Sultan, che ha scritto Non Mentire assieme al regista Gianluca Maria Tavarelli, è stata infatti candidata al David di Donatello assieme al regista Alessio Cremonini per la miglior sceneggiatura originale del film Sulla Mia Pelle, che racconta il tragico caso Cucchi.

Prestigioso riconoscimento per la Sultan, che - nel caso di Non Mentire, premiato dagli ascolti e dal favore del pubblico - ha adattato sapientemente la sceneggiatura della serie britannica Liar calandola nel contesto italiano e compiendo un ottimo lavoro di decostruzione e reinvenzione del canovaccio originale.

Intanto ferve l'attesa per il secondo appuntamento con la storia di Andrea (Preziosi) e Laura (Scarano) e del cast di comprimari che costellano la serie diretta dal bravo Tavarelli. Chi mente dei due? Andrea ha davvero violentato Laura? E chi è l'uomo che l'accusa di aver già detto il falso in un caso simile in passato? Perché la moglie di Andrea si è suicidata? Questi e altri enigmi nella prossima puntata di Non Mentire in onda domenica 24 febbraio in prima serata.