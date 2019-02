Non Mentire: stasera la seconda puntata con un Preziosi da brivido caldo

Alessandro Preziosi , Andrea Molinari in Non Mentire

Non Mentire, la fiction in onda su Canale 5 la domenica in prime time, ha conquistato il 17 febbraio un gran numero di affezionatissimi, vincendo la sfida dell'Auditel, e si appresta a tornare questa sera con una seconda folgorante puntata.

La vicenda che vede l'insegnante Laura (Greta Scarano) accusare l'eminente chirurgo Andrea (Alessandro Preziosi) di averla violentata dopo una cena galante, accusa che il medico nega categoricamente, subirà ulteriori sviluppi inattesi e mozzafiato.

Il passato di entrambi i protagonisti sarà scandagliato ed emergeranno scheletri e segreti sepolti da tempo complicando ulteriormente l'intreccio narrativo. In particolare, Laura si recherà a Roma in missione esplorativa (e disperata) per scoprire la verità sul suicidio della moglie di Andrea, cercando di capire se fu fatale tragedia o qualcosa di ben peggiore.

Lo sfaccettato personaggio interpretato con convincente trasporto da Alessandro Preziosi, invece, cercherà di riprendere i fili della sua vita e uscirà con una nuova ragazza. Ma Andrea è un uomo di calda passione o da brivido di terrore?

Appuntamento dunque a questa sera in prime time con la seconda puntata della fiction scritta da Lisa Nur Sultan (candidata al David di Donatello per la sceneggiatura di Sulla Mia Pelle) con il regista Gianluca Maria Tavarelli e interpretata anche da Fiorenza Pieri, Paolo Briguglia, Matteo Martari, Claudia Potenza, Duccio Camerini, Simone Colombari, Valentina Carnelutti, Alessandro Tedeschi e Riccardo De Rinaldis Santorelli,