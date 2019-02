Non Mentire: su Canale 5 l'imperdibile thriller con la coppia Preziosi-Scarano

Alessandro Preziosi e Greta Scarano (Foto Fabrizio Di Giulio ) nella fiction Non Mentire in onda su Canale 5

Andrea (Alessandro Preziosi) è un fascinoso e stimatissimo chirurgo rimasto vedovo dopo il suicidio della moglie. Suo figlio adolescente è allievo della professoressa Laura (Greta Scarano), reduce da una lunga storia d'amore finita. Una sera, per sfuggire alla solitudine, Andrea e Laura decidono di uscire a cena e fra loro sembra andare tutto alla perfezione... se non fosse che il giorno dopo, al risveglio, Laura decide di denunciare Andrea per violenza carnale, precipitando lui e se stessa, assieme a tutti coloro che li circondano, in una spirale di intrighi, segreti e menzogne.

Andrea nega categoricamente di aver violentato Laura, che dal canto suo insiste sulla sua versione dei fatti, spingendosi a compiere azioni inconsulte per dimostrare di essere nel giusto. Ma chi è dei due a mentire? E quali segreti inenarrabili cela il passato di entrambi? Quella che inizia con tutti gli ingredienti della commedia sentimentale diventa presto un thriller mozzafiato che non dà tregua al telespettatore fino all'inattesa rivelazione finale.

Inizia stasera, 17 febbraio 2019 in prime time, l'imperdibile serie Tv Non Mentire, scritta da Lisa Nur Sultan con il regista Gianluca Maria Tavarelli, prodotta da Indigo Film e distribuita da All3Media International Limited. Una fiction ispirata al serial britannico Liar, che regista e sceneggiatrice hanno contestualizzato e adattato per il pubblico italiano. Non tema, tuttavia, chi ha già visto la serie originale, poiché la versione italiana è un'opera di respiro completamente diverso e ben più avvincente, fra echi del #MeToo e derive dei social network, grazie all'interpretazione magistrale dei due interpreti principali, ovvero la coppia Preziosi-Scarano che rende viva e palpabile ogni scena attirando lo spettatore in un tourbillon di fortissime emozioni.

Accanto ad Alessandro e Greta, gli attori comprimari (i bravissimi Fiorenza Pieri, Paolo Briguglia, Claudia Potenza, Duccio Camerini, Simone Colombari e Matteo Martari) recitano altrettanto egregiamente dando vita a una tavolozza di caratteri dalle mille nuance e sempre credibili, facendo da coro perfetto alle vicende tormentate dei due protagonisti.

Un appuntamento imprescindibile, dunque, con una fiction fiore all'occhiello per Canale 5, che si lancia anche sul mercato straniero con un egregio prodotto di afflato cinematografico già venduto in molti Paesi europei e non solo. Un appuntamento imprescindibile con una serie ben scritta, ben diretta e ben recitata che aggiunge l'ennesimo trofeo alla carriera di Alessandro Preziosi e Greta Scarano, interpreti impeccabili nelle vesti complesse e sfaccettate di Andrea e Laura, dei quali i due attori restituiscono con convincente impegno tutte le sfumature celate e i segreti più nascosti.