NOVE: "I GRANDI PAPI" IN PRIMA TV ASSOLUTA

Il racconto della vita di un Pontefice non si esaurisce nella descrizione della sua influenza all’interno della Chiesa. Ogni Papa, con le sue azioni, ha modificato il corso della storia, spesso favorendo cambiamenti epocali. Oggi, 4 delle più importanti figure della storia del Cattolicesimo contemporaneo, arrivano in tv sul NOVE in altrettanti documentari in cui si mette in luce l’uomo che c’è dietro ad ogni Papa e come questo uomo abbia influito sulla direzione del papato. In esclusiva e in Prima TV assoluta da GIOVEDI 13 DICEMBRE alle 21:25.

“I GRANDI PAPI” (4 puntate x 75’) è una produzione Discovery Italia, Officina della Comunicazione e Vatican Media, in collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. La serie racconta i momenti più significativi del pontificato di Bergoglio, Ratzinger, Wojtyla, Roncalli attraverso le testimonianze dirette di chi è stato loro vicino, di chi li ha incontrati in eventi e situazioni ufficiali, di chi ne ha studiato il pensiero o di chi li vive come ispirazione del proprio agire. Ciascuno dei coinvolti riporta aneddoti vissuti in prima persona e rimanda a momenti intimi che tracciano un ritratto inaspettato di questi uomini, cogliendone la loro parabola umana oltre che spirituale. Tra questi anche Claudio Baglioni (intervistato su Bergoglio); Lino Banfi (intervistato su Ratzinger); Giorgio Pasotti (intervistato su Wojtyla) e Carlo Verdone (intervistato su Roncalli).

Un viaggio emozionante che attraverso le vite di 4 protagonisti della fede, si allarga fino a raccontare il nostro presente, esaminando le importanti contraddizioni che hanno caratterizzato gli ultimi 60 anni di storia comune.

La collana si apre con il racconto della vita di Papa Bergoglio nel documentario “Francesco - Bergoglio, il Papa della rivoluzione” (giovedì 13 dicembre ore 21:25). Il Papa dell’informalità, incurante dei protocolli di sicurezza, il Papa che va in un negozio romano a comprarsi le scarpe e che porta a mano la sua borsa in aereo; ma anche il Pontefice che propone riforme nelle strutture economiche della Santa Sede chiudendo 5000 conti dello IOR; il Pontefice che ha detto ‘Chi sono io per giudicare un omosessuale che cerca Dio?’. Riconosciuto come il Pontefice del cambiamento grazie ad una straordinaria forza comunicativa, totalmente calata nel linguaggio della modernità.

Si prosegue con “Benedetto XVI - Ratzinger, il Papa della rinuncia” (giovedì 20 dicembre ore 21:25). Il Papa dalla dolcezza nascosta, il Papa che a Madrid, nella veglia precedente la Giornata Mondiale della Gioventù, resta sotto una tempesta pur di stare in mezzo alla folla dei giovani che lo aveva accolto, il Papa che trova nella musica una via verso Dio, ma anche il Pontefice che visita rispettoso e scalzo la Moschea Blu di Istanbul. Il Pontefice che, posto davanti alle numerose sfide del proprio pontificato, ha reagito con un'umiltà fuori dal comune e che verrà ricordato anche per la decisione senza precedenti di rinunciare al proprio ruolo, rassegnando le dimissioni nel 2013.

Poi è la volta di “Giovanni Paolo II - Woytjla, L’atleta di Dio” (giovedì 27 dicembre ore 21:25). Il Papa forgiato dal rapporto con la montagna, il Papa giovane accolto da folle di giovani in tutto il mondo, il Papa che fece dei viaggi una missione; ma anche il Pontefice che per primo visita la Casa Bianca, colui che solo con la sua presenza al soglio ispira la rivoluzione polacca che incrina il Blocco Sovietico. Eletto con l’obiettivo di traghettare la Chiesa nel terzo millennio, Giovanni Paolo II può essere a buon diritto considerato anche il Papa della pace, la cui vita è stata spesa nel tentativo di porre armonia tra i differenti orientamenti di fede, cristiane e no.

Si chiude con “Giovanni XXIII - Roncalli, Il Papa buono” (giovedì 3 gennaio ore 21:25). Testimone di entrambi i conflitti mondiali prima di diventare Papa, Roncalli ha riscattato un’infanzia contadina attraverso studio e impegno; ha viaggiato per l’Europa, facendo la conoscenza del mondo ortodosso e musulmano, dei salotti parigini e dei poveri ambienti veneziani. È il Papa del Concilio Vaticano II, evento in grado di traghettare la Chiesa Cattolica nel mondo della contemporaneità, e il suo spiccato senso di umanità gli valse l’appellativo di ‘Papa Buono’, esempio per tutti i Pontefici suoi successori.