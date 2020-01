Oscar 2020: Joaquin Phoenix favorito come miglior attore. E Robert De Niro...

La 92a cerimonia degli Oscar, presentata dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, onorerà i migliori film del 2019 e si svolgerà al Dolby Theatre di Hollywood, Los Angeles, California. Sulla lavagna Betium, è Joaquin Phoenix il favorito come miglior attore, a 1,10, come riporta AGIMEG. L'attore ha vestito i panni del villain Joker nell'omonimo film incentrato sulla genesi della celebre nemesi di Batman, targato DC Comic.

Un gradino più in basso Adam Driver (5,50), Taron Egerton (10,00), Leonardo Dicaprio (14,00), Antonio Banderas (15,00), Christian Bale (18,00). Poi Robert De Niro (22,00), Jonathan Pryce (23,00), Adam Sandler (24,00), Davis Roman Griffin (25,00) e Edward Norton (41,00).