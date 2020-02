Oscar Usa. Un giallo sui vincitori usciti in anteprima alcuni nomi

‘Parasite’ Oscar come miglior pellicola, Sam Mendes (1917) come migliore direttore, Joaquin Phoenix (Joker) migliore attore e Renèe Zellweger( Judy) migliore attrice, sono queste le indicazioni in anteprima del giornale Deadline che è riuscito a fotografare un messaggio apparso sul sito ufficiale del’Accademia di Hollywood e immediatamente cancellato.

Davvero un giallo quello che anticiperebbe i risultati della 92esima edizione dei premi Oscar che avrà luogo al Dolby Theatre di Los Angeles il prossimo 9 febbraio.

In questa edizione che riserverà qualche cambiamento. Infatti il miglior film in lingua straniera riceverà la nomination come miglior film internazionale e quello del miglior trucco e acconciature avrà cinque candidature invece di tre.

Falla in twitter o fuga di notizie? In anteprima i probabili premi Oscar

Ben 11 nomination sono state attribuite al film Joker.

Ma la vera sorpresa di questi Oscar è stata di pochi giorni fa. Una sorta di giallo nato quando, sul sito ufficiale twitter dell’Accademia di Hollywood ( un sito con un seguito di oltre tre milioni), dopo la chiusura delle votazioni,è apparsa una schermata di possibili favoriti al premio.

Nessun messaggio particolare sulla schermata, ma solo un titolo ‘Le mie previsioni sopra i possibili vincitori’. Un messaggio che poteva essere interpretato come un appoggio dell’istituzione ai probabili candidati vincitori.

O magari una fuga di notizie da parte di qualche hacker.

Chiaramente il messaggio, subito cancellato,ha provocato parecchie discussioni obbligando l’Accademia a mandare un secondo messaggio di chiarimento che però non ha del tutto convinto.

“Invitiamo tutti i fans in twitter-ha scritto l’Accademia- a mandarci le proprie previsioni sui vincitori, tanti già lo hanno fatto. Un piccolo problema in twitter ha fatto si che alcune di queste indicazioni sembravano arrivare dal nostro account. Non lo erano e ora l’errore è stato risolto. Domenica sveleremo i vincitori.

Domenica il giallo verrà svelato e si vedrà se questa fuga di notizie sui vincitori è stata un’enorme falla informatica o un segnale anticipato sui vincitori.