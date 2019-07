Ozuna a Milano conquista il pubblico del Latin Festival. FOTO

Ozuna, show caliente al Milano Latin Festival

Ozuna arriva in concerto a Milano e lo fa in modo trionfale, ritagliando uno show sold out in occasione del Milan Latin Festival 2019. Ieri in un'atmosfera calda, passionale e sensuale l'artista portoricano ha incorniciato due ore di musica piena, dove ad alternarsi sono state hit celebri come Siguelo Bailando, Te Botè, El Farsante, Devuélveme, Vaina Loca e i tanti successi che lo hanno visto collaborare con altri artisti del panorama internazionale come Taki Taki, Baila Baila Baila, Ibiza e che lo hanno portato a diventare la vera stella internazionale del reggaeton con 15,4 milioni di followers su Instagram e milioni di fan sparsi per il mondo.

Ozuna, il fenomeno generazionale in concerto a Milano

Un fenomeno generazionale Ozuna che ha saputo scalare le vette delle classifiche musicali internazionali grazie ad una quantomai contemporanea musicalità che, unita ad una forza dei testi, è riuscita a far ballare e appassionare milioni di persone. A Milano è andato in scena uno show unico, che neanche la pioggia ha saputo rallentare e fermare. Sulle note dei testi delle sue canzoni il pubblico ha cantato le sue canzoni in un tutt'uno di voci e ballo che hanno riscaldato l'atmosfera del Milan Latin Festival.

GUARDA IL VIDEORACCONTO DEL CONCERTO DI OZUNA

Ozuna, numerosi i vip presenti al suo show a Milano

Numerosi anche i vip d'eccezione presenti a quella che si è rivelata una serata frizzante, energica come quella di ieri sera a Milano. tra i volti noti del mondo artistico e dello star system Cecilia Rodriguez col compagno Ignazio Moser, Andrea Damante per citarne alcuni. Un parterre di volti dello spettacolo che hanno deciso di omaggiare con la loro presenza colui che può definirsi uno degli artisti internazionali più importanti del panorama musicale.

Ozuna, la scaletta del concerto a Milano

"Única"

"Vaina loca"

"Ibiza"

"La modelo"

"Devuélveme"

"Quiero mas"

"Monotonia"

"Solita"

"Me dijeron"

"Rompe corazones"

"Corazon de seda"

"Dile que tu me quieres"

"La ocacion"

"Te soñe de nuevo"

"Ahora dice"

"Amor genuino"

"Me niego"

"Que va"

"Te vas"

"Escapate conmigo"

"X (Remix)"

"Aresina"

"Criminal"

"Siguelo bailando"

"Tu foto"

"Se preparó"

Quiero repetir"

"El farsante"

"Baila baila baila"

"Luz apaga"

"Si tu marido"

"Te bote"

"Taki taki"