Palinsesti 2017: su Rai Uno arrivano Fazio, Bebe Vio e Mannoia

Fabio Fazio che passa su Rai Uno in prima serata di domenica e in seconda serata di lunedì, Cristina Parodi al timone di "Domenica in", un programma affidato alla campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio e un one woman show a Fiorella Mannoia, su Rai due l'arrivo di "Camera cafè" con Luca e Paolo, che conducono anche "Quelli che?", e il ritorno di Mika, su Rai Tre un programma della BBC e uno nuovo condotto da Michela Murgia, oltre a due fiction dedicate a Fabrizio De Andrè e Nino Manfredi, interpretato da Elio Germano.

Sono alcune delle novità dei Palinsesti della Rai per l'autunno del 2017 presentati all'Università Statale di Milano. Sulla prima rete la più importante, anche se già trapelata, novità è l'arrivo di Fabio Fazio che trasloca da Rai Tre con "Che tempo che fa" la domenica sera dal 24 settembre e con "Che fuori tempo che fa" il lunedì in seconda serata.

Si separa la coppia formata e collaudata con Massimo Gramellini, che invece ha un programma "Le parole della settimana" con Geppi Cucciari. "Fazio proporrà suo stile e forma emotiva anche in seconda serata" ha detto il direttore di rete Andrea Fabiano.

Rai Uno punta su due donne, molto diverse ma dal grande carisma: Bebe Vio e Fiorella Mannoia. La campionessa paralimpica di schema condurrà un programma di sei puntate intitolato "La vita è una fugata" in onda la domenica alle 17.45 dal Primo ottobre: la sportiva racconterà sconosciuti dalle storie straordinarie ma anche personaggi famosi. Fiorella Mannoia, affiancata nella conduzione da un personaggio diverso dello spettacolo ogni puntata, il 23 e il 30 settembre condurrà "1,2,3 Fiorella",raccontando la sua esperienza di donna e il cambiamento della figura femminile negli ultimi decenni attraverso le canzoni. La Rai è anche al lavoro per riportare su Rai Uno il premio Oscar Roberto Benigni per "delle serate evento specialissime" annunciate dal direttore generale Mario Orfeo: "Il lavoro è già avviato" ha detto.

Tra le fiction che andranno in onda su Rai Uno ci sono il biopic "In arte Nino" con Nino Manfredi sulla giovinezza dell'attore interpretato da Elio Germano, e la miniserie "Principe libero" su Fabrizio De Andrè. Su Rai Due ci sono due novità che riguardano i comici Luca e Paolo, che hanno il timone di "Quelli che ?" la domenica pomeriggio e "Camera cafè - il mondo nuovo" in prima serata dall'11 settembre dal lunedì al venerdì alle 21. Sulla seconda rete torna anche "Stasera casa Mika", il programma in 4 puntate dal 24 ottobre in prima serata affidato al cantante anglo-libanese. Ad Amadeus è affidato il programma "Stasera tutto è possibile" in prima serata il martedì. Costantino Della Gherardesca è confermato alla conduzione di "Pechino express" e da gennaio, ha annunciato il direttore di rete Ilaria Dallarana, farà "un viaggio in cui si sposerà e non solo una volta".

Su Rai Due torna Renzo Arbore con uno speciale dedicato a "Indietro tutta" il suo storico programma di cui si celebrano i 30 anni. Su Rai Tre la scrittrice Michela Murgia ha un nuovo programma culturale il sabato dalle 18 alle 19. Dalle 20.10 dopo Blob andrà in onda il programma della BBC "Opinione pubblica", da novembre sarà lanciato un nuovo programma "Andiamo a governare" in cui si racconta cosa accadrebbe se i servizi offerti dal governo in cambio delle tasse fossero sospesi, con l'auto gestione della strada di un quartiere.

Il sabato ci sarà anche il ritorno di Franca Leosini con "Storie maledette", accolta alla presentazione da un lungo applauso. Un nuovo programma, ha annunciato il direttore di erte D'aria Bignardi, sarà affidato al cantautore Brunori Sas con focus sul racconto del sud. Per la fiction, oltre alle due già citate, c'è il biopic "La musica del silenzio" tratto dall'autobiogafia di Andrea Bonelli, mentre per il TV movie Marco Tullio Giordana firma "Due soldati" e Alessandro D'Alatri "In punta di piedi". Vanessa Incontrada sarà la protagonista di "Scomparsa" e "Io capitano Maria" in cui interpreta un carabiniere. "Sirene" è una commedia sentimentale ideata e scritta da Ivan Cotroneo, "La strada di casa" ha come protagonisti Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere