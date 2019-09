Palinsesti Discovery 2019. Araimo:"2019 eccezionale, crescite a doppia cifra"

Si è tenuto al Teatro Strehler di Milano l’evento "Upfront 2019", con il quale Discovery ci conduce all’interno dei Palinsesti della stagione 2019/2020

Discovery Italia presenta una stagione molto ricca: novità, grandi volti, nuovi show, successi storici e molto altro. Un anno intero di emozioni con un palinsesto, lineare e digitale, che appassiona e coinvolge un pubblico sempre più ampio. La prima metà del 2019, infatti, si è chiusa con risultati d’ascolto in netta crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, facendo segnare il miglior semestre di sempre per il gruppo Discovery: 7% di share sugli individui (+7% vs 2018) che arriva al 9% di share sul target commerciale 25-54. Dati ancora più significativi in prime time dove la share del portfolio cresce del +12% sugli individui. A trainare il portfolio spiccano in particolare Nove e Real Time: in prima serata il canale generalista – stabilmente 9° canale nazionale – cresce del +12%, mentre Real Time del +27%. Una crescita organica accompagnata dalle performance positive di Giallo (+28% nelle 24 ore), di Food Network (+12% nelle 24 ore) e dei canali Kids K2 e Frisbee (+19%, dato più alto fra tutti gli editori per bambini).

Alessandro Araimo ha sottolineato ai microfoni di Affaritaliani.it: “Presentiamo un palinsesto molto ricco, forte di un 2019 che fino adesso è stato eccezionale per il Gruppo con delle crescite a doppia cifra. Presenteremo Daria Bignardi, tutte le grandissime novità di Real Time, presenteremo un portfolio che con ottica multimediale riesce ormai a raggiungere tutti gli italiani ogni mese”. L’amministratore delegato ha inoltre aggiunto: “In questo momento cerchiamo innanzitutto di puntare sull’innovazione, ogni anno nuovi talenti, nuovi programmi confermando però quelli di successo degli anni precedenti. La capacità di mixare affermato e nuovo è fondamentale per avere successo”.

Laura Carafoli, capo dei contenuti di Discovery Sud Europa , ha aggiunto ad Affaritaliani.it :“Le novità saranno tantissime partendo dall’Assedio di Daria Bignardi, su Nove avremo anche un programma nuovo presentato da Gabriele Corsi che si chiama Deal with it – Stai al gioco con un formato molto divertente che va fuori dallo studio telesivo. La cosa importante è innovare sempre, pensiamo a Real Time dove abbiamo appena lanciato la nuova stagione di Bake Off con un record di ascolti e proprio ieri abbiamo lanciato Matrimonio a prima vista, un nuovo esperimento sociale che ha raggiunto un pubblico incredibile (quasi l’8% di share). Poi abbiamo dei grandi ritorni: Crozza, Chef Rubio, Gabriele Bonci. Insomma grandi ritorni e anche grandi novità”.

