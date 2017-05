Pamela Anderson e Julian Assange fidanzati

"Sì, amo Julian Assange e voglio combattere con lui la guerra per i diritti dell'uomo". Sono parole di Pamela Anderson, che conferma a Vanity Fair le voci sull'amore con il giornalista di Wikileaks. Nei piani per il futuro, una casa in Francia, insieme all'ultimo figlio di Julian. La scintilla, racconta l'ex bagnina di Baywatch, è scoccata grazie a Vivienne Westwood: "Ma quando l’ho incontrato, a più riprese, nella sua minuscola stanza nell’ambasciata dell’Ecuador - ricorda Pamela - mi sono accorta che non erano solo i suoi principi a interessarmi".

E ora, la relazione tra i due «è talmente straordinaria e complicata che non saprei descriverla», racconta l'attrice, che difende il suo compagno dalle accuse di stupro: "Sono certa che Julian non abbia mai usato la violenza della quale è accusato. Non ci sono prove, a parte un preservativo rotto. È una montatura per estradarlo verso gli Stati Uniti, che vogliono distruggerlo. Per questo chiedo per lui asilo in Francia, come lo chiedo per tutti i rifugiati politici".