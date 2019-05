La Prati a Chi l'ha visto? sul caso Caltagirone. Gossip o Servizio Pubblico?

La bomba di Dagospia su Pamela Prati ospite di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto? per parlare della vicenda di Mark Caltagirone ha fatto infuriare molti utenti Rai che parlano di utilizzo illecito del denaro del canone a uso e consumo di gossip di bassissima lega.

Indagando sul caso, tuttavia, affaritaliani apprende da Rai3 che la partecipazione di Pamela Prati a Chi l'ha Visto? non sarà retribuita e che la presenza della showgirl in studio sarà funzionale a un dibattito sulle truffe in rete riguardo a quella pratica che in gergo si definisce catfish, ovvero un più o meno raffinato raggiro dilagante online fondato sulla creazione di identità false per turlupinare il malcapitato o la malcapitata di turno.

In altre parole, la vicenda di Mark Caltagirone e della truffa ai danni della Prati servirà come esempio per trattare del fenomeno di cui sopra che apparirebbe più diffuso di quanto si pensi, e riguardo al quale Federica Sciarelli cercherà di informare i telespettatori per metterli in guardia da possibili inganni (che spesso culminano in richieste di denaro o in estorsioni e ricatti).

Stando a quanto apprendiamo da Rai3, dunque, il caso Caltagirone-Prati anziché uno sconfinamento nel gossip risulterebbe strumentale per fare servizio pubblico da parte del programma storico della terza rete. Piuttosto peculiare il fatto che, in concomitanza con la presenza della Prati su Rai3, l'ex agente della showgirl Eliana Michelazzo sarà ospite a Live - Non è la D'Urso su Canale 5. A riprova che il caso Caltagirone sembra non placarsi mai.