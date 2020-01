Paolo Del Debbio malore a Dritto e rovescio: abbandona la puntata. Come sta

Paolo Del Debbio, malore in diretta durante Dritto e rovescio: il conduttore ha abbandonato la trasmissione

Malore per Paolo Del Debbio durante la puntata di Dritto e rovescio di ieri sera, giovedì 16 gennaio. Il conduttore ha abbandonato la trasmissione dopo due ore di diretta. Non riusciva a stare in piedi.

Malore per Paolo Del Debbio: forte dolore ad una gamba. Lo ha sostituito Marcello Vinonuovo

“Ho un problema ad una gamba che pensavo di poter superare durante la puntata, invece non ci riesco” ha affermato Del Debbio. A causa del forte dolore il conduttore è stato costretto ad abbandonare la trasmissione.

“Non riesco a stare in piedi. Mi devo riposare un attimo. Ora viene Marcello Vinonuovo che è validissimo, mi sostituisce per un pochino” ha affermato Del Debbio al ritorno da uno spazio pubblicitario. non è però più tornato in trasmissione.

Al timone della puntata è subentrato il collega Marcello Vinonuovo, giornalista che lavora per Mediaset dal 2007 e che ha collaborato alla realizzazione di Quinta Colonna e Matrix. Ha inoltre condotto Dalla vostra parte nel 2017 e ha lavorato per Videonews e Tgcom 24.

Vinonuovo è stato curatore per “Il sole 24 ore” e redattore e inviato per RCSMediaGroup. Ha inoltre condotto nel 2018 Stasera italia il sabato sera, insieme a Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili.

Come sta Paolo Del Debbio dopo il malore

Nessuno ha più detto nulla in merito al malore del conduttore. Vinonuovo ha concluso la puntata, senza precisare se sarà presente anche nella prossima.