PAOLO JANNACCI: ESCE IL 4 OTTOBRE IL NUOVO DISCO "CANTERO'"

Paolo Jannacci

Esce il 4 ottobre l’album

“Canterò”

suo esordio da cantautore

10 brani dell’artista(pianista, compositore, produttore), figlio d’arte del grande Enzo Jannacci, che debutta come songwriter.

Presentazione alla Feltrinelli di MILANO P.zza Piemonte il 4 ottobre (ore 18)

“Canterò” è l’album che segna il debutto da cantautore di Paolo Jannacci, pianista, compositore, figlio d’arte del grande Enzo, con un’importante e consolidata carriera solista nel mondo del jazz, e da oggi, per la prima volta, in primo piano nella scena dell’attuale canzone d’autore.

“Canterò”, in uscita il 4 ottobre per Ala Bianca, contiene dieci brani che compongono questo esordio e tracciano un percorso, tra nuovi inediti nati dalla penna di Paolo Jannacci, importanti collaborazioni e tre cover particolarmente significative e sentite (“Com’è difficile” di Luigi Tenco,“E allora... concerto” e “Fotoricordo… il mare” del padre Enzo).

“Canterò” unisce in modo inatteso e sorprendente esperienze, generazioni e nomi solo all’apparenza distanti, ma che Paolo Jannaccisa combinare tra loro con maturità e mestiere. Così è il giornalista e scrittore Michele Serrache firma le liriche della title track, mentre in “Troppo Vintage”l’irresistibile featuring di JAX.Claudio Bisio, con tutta la sua inconfondibile ironia, è co-protagonista insieme alla voce di Paoloin “Mi piace” e i Two Fingersmettono il loro marchio nell’arrangiamento e nel rap di “L’unica cosa che so fare”.

“...Questo è il mio primo disco da cantante solista ed oltre a volervi bene e cercare quindi di realizzare un disco come potrebbe farlo il top producer mondiale, ho ascoltato tutti gli amici che mi vogliono bene e che hanno idee diametricalmente opposte, diverse... Così... Ti perdi... E non finisci mai.

Ho provato a mettere in sintonia tre generazioni diverse…, quella di mio padre, la mia (dei Silvestri, Gazzè…) e quella di oggi dei ragazzi legati all’indie pop

A questo punto, vi posso dire che sono soddisfatto. Ho dato il massimo e vi dedico questo Album e questo pezzo di vita con tutto il mio cuore.”

(Paolo Jannacci)

Con “Canterò” Paolo Jannacci realizza un’opera che unisce novità e maturità, dove si ritrova l’eredità di un’imprescindibile tradizione cantautorale, accanto a uno sguardo del tutto calato nel mondo di oggi.

Paolo Jannacci presenterà l’album il giorno 4 Ottobre, ore 18 alla Feltrinelli di Piazza Pimonte (Milano) .

Tracklist:

1. Canterò

2. Troppo Vintage

3. Cose Semplici

4. Alla Ricerca Di Qualcosa

5. Mi Piace

6. Pizza

7. Com'è Difficile

8. L'unica Cosa Che So Fare

9. E Allora... Concerto

10. Fotoricordo... Il Mare



PAOLO JANNACCI - BIOGRAFIA

Paolo Jannacci (pianista e compositore), studia lingue, filosofia e musica (pianoforte e arrangiamento). Diventa un musicista professionista dal 1988. Vanta collaborazioni con grandi artisti, citandone alcuni: Dario Fo, Paolo Conte, Chico Buarque, Ornella Vanoni, Claudio Bisio, Massimo Ranieri, J-Ax e soprattutto il padre Enzo.

Poliedrico, compone per il teatro, il cinema e la pubblicità.

Ha recitato per A. Dalatri (La Febbre) e i F.lli Vanzina. (South Kensington)

Come arrangiatore ha prodotto tutti I dischi di Enzo Jannacci dal 1994 al 2013.

E' stato direttore musicale e pianista per tre stagioni a "Zelig" con Claudio Bisio dal 2010 al 2012. Pianista e performer per J-Ax dal 2015

Svariate le apparizioni in tv: da "Domenica In" di Pippo Baudo a "Totò" con Renzo Arbore , "Babele" Corrado Augias , "Su la Testa" Paolo Rossi, "Ultimo Valzer" Fabio Fazio e Claudio Baglioni , "Taratata" Natasha Stefanenko e Vincenzo Mollica, " Siete tutti invitati citofonare Calone" Massimo Ranieri , "Festival San Remo" nel 1994, 1998, 2004, "Wind Music Awards" Vanessa Incontrada , "I migliori Anni" Carlo Conti , "Che tempo che fa" Fabio Fazio . "Il Laureato 1996" Piero Chiambretti , "Premio Tenco" nel 1996, 1998, 2002, 2003, 2005 , "M.B.U. Milano Bolgia Umana" di Enzo Jannacci (direttore musicale) 1997, "Vengo Anch'io" Speciale Jannacci "Che tempo che Fa" Fabio Fazio 2011 (direttore musicale), "Festival di San Remo" 2014 (Musicista e parte della giuria di qualità), "G Come Giorgio Gaber" speciale Che tempo che fa 2012 Fabio Fazio , "Sorci Verdi" con J-Ax Rai2 2015, ospite Festival di San Remo con Enrico Nigiotti 2019 ed All together now con M.Hunziker 2019.

Tra le onorificenze più importanti : Targa Tenco: 2002 (miglior canzone italiana “Lettera da lontano”), 2004 (miglior canzone italiana “L’uomo a metà”), 2005 (migliore album “ Milano 3-6-2005”).

Nell’ambito del jazz ha pubblicato gli album strumentali: “Notes” 1999, “Tape 1” (2004), “My Tangos” (2005), “Trio” (2008), “Allegra” (2013) "Hard Playing (2017).

Ha scritto per Mondadori "Aspettando al Semaforo", l'unica biografia di Enzo Jannacci che racconta qualcosa di vero (2011)

Suona attivamente jazz e pop con le sue formazioni in duo/trio/quartetto e nel tributo permanente a E. Jannacci: "In Concerto con Enzo".

Ottobre 2019, il suo debutto da cantautore con l’album ‘CANTERO’, su label Ala Bianca Records-distr. Warner