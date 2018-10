Paramount Channel, arriva Romanzo Criminale. E sarà anticipato da...

Paramount Channel - il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat - trasmetterà domenica 28 ottobre alle ore 21.10 per il ciclo TOP OF THE WEEK Romanzo Criminale, il film diretto da Michele Placido e dedicato alle vicende della Banda della Magliana, vincitore di ben otto David di Donatello e cinque Nastri d'Argento.

Tratto dal best seller di Giancarlo De Cataldo, Michele Placido dirige un cast di stelle italiane: Stefano Accorsi, Kim Rossi Stuart, Anna Mouglalis, Claudio Santamaria e Pierfrancesco Favino. Michele Placido ripercorre la storia della banda della Magliana, che imperversava a Roma negli anni 70 e 80: con lui, il meglio degli attori italiani in circolazione. La pellicola ha vinto 5 Nastri d'Argento, ma anche 14 candidature e 8 David di Donatello. Il Libanese ha un sogno: conquistare Roma. Per realizzare quest'impresa senza precedenti mette su una banda spietata. Le vicende della banda e dell'alternarsi dei suoi capi (il Libanese, il Freddo, il Dandi) si sviluppano nell'arco di venticinque anni, intrecciandosi in modo indissolubile con la storia oscura dell'Italia, tra stragi e terrorismo, dagli anni 80 in avanti. Il commissario Scialoia darà loro la caccia, cercando contemporaneamente di conquistare il cuore di Patrizia, la donna del Dandi.

La messa in onda di Romanzo Criminale sarà anticipata da una breve introduzione e seguita da un mini-documentario di 15’, in cui lo scrittore Giancarlo De Cataldo e Elio Germano (interprete de Il Sorcio, personaggio ispirato alla figura di un giovane criminale tossicodipendente romano) ricordano l’esperienza condivisa e riflettono sullo straordinario successo della pellicola, che continua anche a molti anni dall’uscita.

Giancarlo De Cataldo svelerà ai telespettatori le ragioni che lo hanno portato a incentrare il suo romanzo su una delle organizzazioni – la Banda della Magliana – che hanno maggiormente segnato la storia della cronaca nera italiana, dal 1977 fino ai primi anni ‘90. Elio Germano rivelerà invece la sua soddisfazione e le sue impressioni di attore nel vestire i panni di uno dei personaggi parte di questa epopea dal “sapore shakespeariano”.

Si parlerà poi dei mitici personaggi di Romanzo Criminale: Il Libanese, personaggio affascinante, istintivo, determinato, capo e fondatore della Banda della Magliana (interpretato da Pierfrancesco Favino); Il Dandi (Claudio Santamaria), ispirato a uno dei suoi capi storici; Il Freddo (Kim Rossi Stuart), boss di una piccola banda del quartiere romano di Testaccio; Patrizia (Anna Mouglalis), prostituta in grado di sedurre delinquenti ma anche poliziotti; Scajola (Stefano Accorsi), commissario fuori dagli schemi che per puro caso si imbatte negli avvenimenti legati all’organizzazione criminale romana al centro della trama del film.

De Cataldo presenta Romanzo Criminale è diretto dal regista Marco Spagnoli (The Italian Jobs: Paramount Pictures e l’Italia) e prodotta da Kenturio.

Le clip dedicate a Romanzo Criminale saranno visibili anche sul sito di Paramount Channel.