Paramount Network, arriva Caccia al ladro in prima tv mondiale

Paramount Network - il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat – presenta in Prima Tv Assoluta l’inedita serie Caccia al ladro: la prima coproduzione internazionale Latin America, Italia e Spagna, prodotta da Viacom International Studios. La nuova serie tv sarà trasmessa in Italia, in premiere mondiale , a partire da mercoledì 31 luglio, su Paramount Network.

Tratta dal film capolavoro To catch a thief di Alfred Hitchcock, la serie segue le vicende di un ex ladro di gioielli soprannominato "il Gatto", il quale sarà chiamato a scoprire l’identità del misterioso truffatore che agisce a suo nome. Alle rapine e agli enigmi da risolvere, si aggiunge l’appassionata storia d’amore tra i due protagonisti – interpretati dall’attore argentino Pablo Echarri e dall’attrice spagnola Alexandra Jiménez - che terrà lo spettatore incollato alla poltrona.

"Non è stato facile la sfida di adattare Hitchcock. L'ho fatto con umiltà ma anche con orgoglio. Caccia al Ladro è una serie pop dal linguaggio contemporaneo proprio come era il film del maestro. Mi auguro che il pubblico italiano che sarà il primo al mondo a vederla, ne apprezzerà lo sforzo", commenta Javier Olivares, showrunner della nuova serie tv.

Mercoledì 31 luglio, alle ore 21.10, andranno in onda i primi due episodi di Caccia al ladro che apre la stagione con un avvincente inizio. Nella prima puntata Juan Robles, gallerista sudamericano trapiantato a Barcellona, sposa Lola Garay, un ispettore di polizia. I due sono pronti per la luna di miele quando arriva una tremenda notizia da Buenos Aires e la coppia è costretta a cancellare il viaggio: Román - il vecchio zio di Juan – è stato arrestato. Juan e sua madre Luisa decidono di partire subito per l’Argentina, mentendo però a Lola e dicendole che si tratta di un problema salute dello zio. Tra bugie, misteriose coincidenze e rivelazioni inaspettate, dietro tutto si nasconde un grande segreto. A seguire il secondo episodio, nel quale il mistero si infittisce: ma chi è in realtà il Gatto? Il passato di Juan torna a perseguitarlo. Continuare a

mentire alla moglie Lola diventa sempre più complicato. Sono in molti a fare domande e a riprendere dall’archivio il caso “Il Gatto”.

L’intera serie di 10 episodi sarà trasmessa in PRIMA TV ASSOLUTA su Paramount Network ogni mercoledì con due episodi, a partire dal 31 luglio, alle ore 21.10. La serie sarà poi disponibile sul sito di Paramount Network www.paramountnetwork.it.

