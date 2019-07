Paramount Network celebra "La festa della Tata

IL 7 LUGLIO CELEBRA LA SECONDA EDIZIONE DE “LA FESTA DELLA TATA” Una programmazione a tema sul canale e il lancio di una speciale linea telefonica da cui un team di tate professioniste risponde a dubbi e dà consigli ai genitori d’Italia #FESTADELLATATA

Paramount Network - il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, visibile

sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat – celebra domenica 7 luglio per il secondo anno

consecutivo la Festa della Tata: una giornata dedicata a chi si prende cura, per amore e mestiere, dei più

piccoli.

Una festa inedita istituita ufficialmente lo scorso anno da Paramount Network, a valle di una survey

destinata alle mamme italiane – e realizzata in collaborazione con fattoremamma - che aveva l’obiettivo di

esplorare (e raccontare) il ruolo della tata, soprattutto dal punto di vista delle contemporanee, e

indaffarate, famiglie italiane. Una ricerca da cui è emerso in maniera unanime la “sacralità” di questa figura,

mai così richiesta e apprezzata come oggi: la stragrande maggioranza delle mamme intervistate lavora

(80%) e quindi è particolarmente sensibile alla tematica, sia a livello organizzativo sia a livello emotivo nellagestione dei piccoli di casa.

La tata spicca tra le figure di riferimento indicate dalle mamme intervistate, che la descrivono come un

prezioso sostegno nella gestione di casa e figli, capace di instaurare una relazione privilegiata con loro. Il

rapporto che si instaura tra la tata e i bambini è importante ed emotivamente investito tanto che il 41%

delle mamme afferma che i figli stanno molto volentieri con la tata.

Proprio per sottolineare l’importanza di questa figura, e il suo ruolo così insostituibile all’interno della

famiglia, Paramount Network anche quest’anno dedica una giornata alla Festa della Tata con un servizio

originale di tate in linea per tutti i genitori alle prese con le “piccole pesti” di casa. Domenica 7 Luglio, dalle

14 alle 21, e lunedì 8 luglio, dalle 9 alle 21 sarà infatti attiva una speciale linea telefonica che risponderà a

tutte le domande possibili sull’educazione infantile. Basterà chiamare i numeri: 324.0924170 /

392.0734476*.

*costo della chiamata varia in base all’operatore telefonico

Dall’altra parte della cornetta, le professioniste della Compagnia delle Fate – Babysitters & co., un

accreditato network di tate specializzate già partner di Viacom Italia attraverso un servizio di baby-sitting a

prezzi agevolati a disposizione dei dipendenti.

Paramount Network sceglie per il secondo anno consecutivo di celebrare una figura che mai come oggi

rappresenta per i genitori una reale aiuto nel processo educativo e nella formazione dei propri figli. La

survey infatti dichiara che il 46% delle intervistate valuta la tata ideale esclusivamente sulla base dei

requisiti: deve essere una persona in grado di intrattenere i bambini (caratteristica fondamentale per il 60%

delle mamme) senza dimenticare però la disciplina: il 44% dichiara che la tata debba saper definire giuste

regole e farle rispettare. Inoltre, oltre il 5% delle mamme intervistate sostiene di preferire una tata

straniera, che possa parlare in lingua inglese con i propri figli, contribuendo così anche a un aspetto

didattico.

Domenica 7 luglio La Festa della Tata verrà celebrata anche con una maratona pomeridiana di film a tema

in onda su Paramount Network dalle 13:30. Si parte con Cambio di gioco, film diretto da Andy Fickman,

con Dwayne Johnson nei panni di una celebrità del football, che improvvisamente scopre di essere padre di

una bambina di otto anni. A seguire, alle ore 15.50, L’acchiappadenti, film diretto da Michael Lembeck.

Derek Thompson è un violento campione di hockey su ghiaccio capace di minacciare la dentatura degli

avversari. Si ritroverà dotato di ali per assolvere i compiti di fatina dei dentini: un’occasione per tornare a

sognare! In onda alle 17.50, arriva Innamorarsi a Manhattan, diretto da Mark Levin, che racconta la storia

di Gabe, ragazzino di undici anni alle prese con il primo amore.

Ma le sorprese non finiscono qui. A chiudere la programmazione speciale alle 19.40 arrivano i primi tre

episodi dell’amatissima sit-com La Tata, in cui Maxwell, ricco produttore newyorkese, decide di assumere

la trentenne di origini ciociare Francesca, licenziata dal suo precedente datore di lavoro nonché ex

fidanzato, per darle una seconda chance come baby-sitter dei suoi tre figli. Non sarà possibile trattenere le

risate tra le comiche avventure e i continui battibecchi che coinvolgono l’irreverente maggiordomo di casa

Niles, la dispettosa assistente C.C. Babcock, perdutamente innamorata del suo capo, e l’invadente famiglia

di Francesca

La Tata andrà poi in onda su Paramount Network da lunedì 8 luglio, dalla prima stagione, tutte le mattine

dal lunedì al venerdì, alle 11.00, con due episodi. Mentre nei weekend l’appuntamento si sposta alle 19.30,

con la messa in onda di tre episodi.

Segui Paramount Network sul sito – www.paramountnetwork.it - per rivedere gli episodi della serie, e sugli

account social ufficiali Twitter, Facebook e Instagram Paramount Network Italia, commenta con

#festadellatata.