Paramount Network-Il giovane Ispettore Morse, arriva la seconda stagione

Paramount Network, il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat, accoglie un nuovo intrigante Ispettore nella sua famiglia: Endeavour Morse. Da venerdì 14 giugno in prima serata Paramount Network presenta in prima tv assoluta Il giovane Ispettore Morse (Endeavour), l’acclamata serie inglese prequel dello storico Ispettore Morse.

Ambientato a Oxford negli anni ‘60, sullo sfondo di un rivoluzionario cambiamento sociale, Il giovane Ispettore Morse racconta le vicende di Constable Endeavour Morse, che inizia la sua carriera come detective nel Commissariato di Oxford City. Grazie a questa serie sarà possibile scoprire le origini dell’immortale Ispettore Morse, uno dei personaggi più iconici nati dalla penna di Colin Dexter, reso celebre non solo per le avvincenti indagini ma anche per il forte carattere e per il suo amore per i cruciverba, la musica classica, la birra chiara e le auto d’epoca.

L’episodio pilota de Il giovane Ispettore Morse ci porterà direttamente nel 1965, per seguire la caccia a una studentessa scomparsa che riporta Endeavour Morse nel luogo che alla fine plasmerà e definirà il suo destino: Oxford. Affrontando i demoni del suo passato, Morse inizia a fare luce sulla vicenda, a caccia di una verità che lo perseguiterà per il resto dei suoi giorni.

A vestire i panni di Endeavour Morse è Shaun Evans (Ashes to Ashes, Whitechapel). Nel cast figurano anche Roger Allam, Richard Lintern e James Bradshaw.

Il giovane Ispettore Morse è scritto da Russell Lewis ed è prodotto da Mammoth Screen per ITV.