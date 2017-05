Paris Jackson: "Mi piace essere nuda, meraviglioso" PARIS JACKSON E IL NUDISMO



Paris Jackson, figlia di Michael Jackson è una nudista convinta. La 19enne lo ha scritto a chiare lettere su Instagram, provocando un dibattito con il pubblico dei social neworks. Paris Jackson si mostra in topless mentre fuma, in uno scatto bianco e nero



PARIS JACKSON NUDISTA. IL POST SU INSTAGRAM



"Il nudismo è un movimento per tornare alla natura ed è stato addirittura chiamato filosofia". E ancora. "Il femminismo ognuno lo esprime a suo modo, sia indossando un sacco di vestiti che mostrandosi". Paris Jackson ha le idee chiare. "Il corpo umano è una cosa bellissima e non importa quali difetti hai, siano esse cicatrici, o peso extra, smagliature, lentiggini, qualunque cosa, è bello esprimersi comunque. Se questo fa arrabbiare alcuni di voi, capisco completamente e vi incoraggio a non seguirmi più, ma non posso scusarmi in nessun modo. Sono chi sono e non tengo segrete le mie convinzioni".



PARIS JACKSON NUDISTA, IL SUCCESSO SU INSTAGRAM E TESTIMONIAL



La popolarità di Paris Jackson è in crescita: il suo account su Instagram ha superato il milione di followers. Ovviamente le frasi e i post nudiste sono solo una parte di questo successo sui social. Di sicuro la figlia di Michael Jackson è molto abile a provocare la sua community. Paris Jackson ha una carriera in crescita: la 19enne è anche stata scelta come testimonial dal brand Calvin Klein e presto potrebbe vestire i panni di Madonna nel biopic a lei dedicato, Blonde Ambition.