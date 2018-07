PATA PATA un successo mondiale senza tempo riproposto da Antonio Marino

L'anima soul di Antonio Marino ha portato all'idea della rievocazione di uno dei brani africani più celebri della storia - PATA PATA (il significato è Tocca Tocca ) interpretato da Miriam Makeba nel 1957, il brano composto Dorothy Masuka e scritta dalla stessa Makeba e Jerry Ragovoy fu pubblicato negli Stati Uniti nel 1967. La Makeba mori' nel 2008 durante un concerto nella terra dei fuochi a MONDRAGONE (Caserta) e ciò ha convinto ancora di più Antonio Marino alla reinterpretazione del brano Pata Pata, inno poi dell'apartheid con la sua voce avvolgente e internazionale. Nella cover prodotta da GET FAR troviamo uno special in lingua napoletana di MARTHY giovane vocalist rapper napoletana, che rievoca il Pata Pata dell'acqua (in gergo napoletano significa tanta pioggia tanta abbondanza).