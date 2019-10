Perluigi Diaco invita Dago nel suo salotto tv del sabato notte

Arriva Dago, alias Roberto D’Agostino (il papà di Dagospia, pioniere del giornalismo web). E’ pronto a raccontarsi a “Io e te di notte”, il programma di Rai1 condotto da Pierluigi Diaco. Un faccia a faccia che animerà la quarta puntata del format che la Rete ammiraglia Rai ha testato la scorsa estate, di pomeriggio, ed ha fatto traslocare in seconda serata con ascolti che hanno sfiorato il 12%.

In studio, come sempre, ci sarà anche Santino Fiorillo: il maggiordomo-opinionista lanciato da Diaco con l’invenzione della domanda servita all’ospite sul piatto d’argento. Secondo indiscrezioni, sembra che Santino giri per le vie di Roma con una bicicletta che gli ha regalato la grande Gina Lollobrigida.

In studio, poi, ci saranno come sempre Valeria Graci, Sandra Milo, Melissa P ed Enrico Lucherini. Ma anche Ugo, il bassotto del conduttore che è diventato una vera e propria mascotte.