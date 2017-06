Piccinini lascia Mediaset Premium? Clamoroso rumor. E lui...

Piccinini lascia Mediaset Premium?

Sandro Piccinini lascia Mediaset Premium? "Il condizionale è d’obbligo, solo perché la notizia non è ancora ufficiale. Piccinini lascerebbe Mediaset Premium, ma resterebbe a Mediaset, ancora per un anno, solo per le telecronache in chiaro della Champions, con la benedizione di Piersilvio Berlusconi", scrive Giancarlo Dotto su Dagospia.



Piccinini lascia Mediaset Premium con la Champions League verso Sky nel 2018/2019...

"Come è noto, dalla stagione successiva, 2018-19, i diritti della Champions passeranno a Sky, con tutte le conseguenze del caso", sottolinea Dotto. E ancora: "La nuova linea editoriale di “Premium”, comunicata di recente dallo stesso Piersilvio agli azionisti (formula più leggera, rinnovamento e contenimento dei costi, meno centralità al calcio, fino alla possibile rinuncia totale dei diritti) sta accelerando un finale di partita che era già nell’aria tra l’azienda e la sua voce copertina del pallone".



SANDRO PICCININI: "LUNEDI' PARLO CON L'AZIENDA"

"Leggo su Dagospia news sul mio futuro. Ma sono appena tornato da una vacanza, con l'azienda parlerò solo lunedì. Vi tengo aggiornati! 👍", il tweet di Sandro Piccinini dopo le voci lanciate da Dagospia sul suo addio a Mediaset Premium.