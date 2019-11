Piero Angela in ospedale dopo un incidente domestico

Piero Angela sarebbe caduto in casa nei giorni scorsi. Il popolare giornalista avrebbe riportato una contusione alla spalla, al polso e all’avambraccio. Lo storico conduttore tv, scrittore e divulgatore scientifico (che compirà 91 anni a novembre) è andato in ospedale per un controllo, medicare una ferita ed essere sottoposto a tutti gli esami per scongiurare l’ipotesi di fratture. Angela comunque ora sta bene ed è già rientrato nella sua abitazione.

Piero Angela ha fatto sapere attraverso la sua portavoce Lorenza Basile che le condizioni sono migliorate, e soprattutto ha ringraziato a tutti coloro che lo hanno riempito di messaggi e telefonate e incoraggiamento anche attraverso i social, "Un abbraccio speciale va al mio pubblico - ha detto Piero Angela - che vedo ancora con affetto mi segue e si preoccupa per me".