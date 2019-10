Piero Pelù, Il 'diablo' torna con il singolo Picnic all’Inferno

Periodo d’oro per Pierlo Pelù: dopo le nozze con Gianna Fratta (direttrice d’orchestra) esce un suo nuovo brano. Che s’intitola “PICNIC ALL’INFERNO”. E’ disponibile da oggi, venerdì 18 ottobre, in radio, digitale e streaming.

Il brano, prodotto con grande armonia e intesa da Piero Pelù e Luca Chiaravalli, è accompagnato da un video, diretto da Pelù con la preziosa assistenza di Olmo Parenti e Marco Zannoni.

Da sempre sensibile alle tematiche dell’ambiente e del clima (Peste 1988, Woda Woda 1990, Stesso Futuro 2002, Tribù 2006, Intossicato 2016, Eutòpia 2016),Piero Pelùriprende in modo musicalmente inaspettato il discorso che Greta Thunbergfece nel dicembre 2018 a Katowice (Polonia) in occasione della COP24, elaborando un brano in cui la sua eclettica voce si incontra e si alterna con quella della giovane attivista svedese, in una sorta di “originalissimo duetto”.

La potenza e il ritmo del rock, del blues e del gospel si fondono per creare un brano assolutamente innovativo, in cui il rocker conferma la sua eterna voglia di sperimentare e di allargare gli orizzonti della sua musica, senza mai perdere il suo marchio di fabbrica.