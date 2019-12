Pinguini Tattici Nucleari, 4 nuove date e raddoppiano a Milano

Continua inarrestabile il successo dei Pinguini Tattici Nucleari! Dopo il clamoroso sold out della data del 29 febbraio al Mediolanum Forum di Milano ottenuto in 20 giorni, e l’aggiunta di nuovi appuntamenti nei palazzetti, la band che sta scardinando il concetto di indie annuncia altre 4 nuove date a marzo: il 12 a Bologna, il 14 a Montichiari e il 16 a Torino, e chiuderà il tour con un raddoppio al Mediolanum Forum di Milano il 19 marzo per un’ultima grande festa.

4 dischi, più di 8 milioni di views su Youtube, oltre 60 milioni di streaming totali, 2 dischi d'oro (i singoli Irene e Verdura), un fumetto interamente dedicato a loro presentato al Lucca Comics & Games per Beccogiallo Editore diventato un best seller su Amazon.it e un tour sold out nei club durante la primavera e l'estate di enorme successo, con sessantamila presenze totali. #Machilavrebbemaidetto! In pochi anni i Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto moltissima strada e non smettono di inanellare successi, confermandosi una delle poche realtà musicali in grado di portare ai concerti migliaia di persone, unite nell’abbraccio dello stesso ritornello.

Il tour nei palazzetti, prodotto da BPM concerti, sarà una grande festa, dove ci si scatenerà con i loro grandi classici e con i brani del nuovo album Fuori dall’Hype, uscito il 5 aprile per Sony Music, vero e proprio manifesto della capacità della band di costruire la propria strada e arrivare al grande pubblico senza smanie di popolarità, mantenendo coerenza e forza espressiva.

Il loro successo parla chiaro: i Pinguini Tattici Nucleari sono uno dei gruppi più brillanti del panorama musicale attuale, a dimostrazione che le buone idee, unite a ironia pungente, carisma, e sorrisi sinceripossono ancora fare la differenza.

I biglietti per le nuove date del tour saranno disponibili su ticketone.it dalle ore 12.00 digiovedì 5 dicembre. Info su www.bpmconcerti.com.