Pinocchio, la favola torna al cinema con Benigni e Garrone. Il trailer

Pinocchio, la favola torna al cinema con Benigni e Matteo Garrone

PINOCCHIO torna al cinema in un nuovo adattamento firmato da Matteo Garrone, con il Premio Oscar Roberto Benigni nei panni di Geppetto e il piccolo Federico Ielapi in quelli del burattino più famoso della storia: un’avventura per tutta la famiglia che riporta sul grande schermo il capolavoro di Collodi e i suoi indimenticabili personaggi, dal Gatto e la Volpe al Grillo parlante, da Mangiafuoco alla Fata dai capelli turchini. Il film uscirà nelle sale il 19 dicembre, distribuito da 01 Distribution.

Di tutte le interpretazioni di Pinocchio questa è "la più fedele all'originale", ha detto nei giorni scorsi Roberto Benigni, che nel 2002 aveva diretto e interpretato il burattino di legno. Questa volta si cimenta nei panni di Geppetto: "Calarsi nel personaggio è stato facilissimo, devo solo interpretare la Fata Turchina e li ho fatti tutti".

PINOCCHIO di Matteo Garrone. Il trailer

PINOCCHIO il cast

un film di MATTEO GARRONE

con ROBERTO BENIGNI, FEDERICO IELAPI, ROCCO PAPALEO, MASSIMO CECCHERINI

con la partecipazione di MARINE VACTH e con GIGI PROIETTI