Pitti: con Simona Ventura e Mahmood la sfilata di Mulish colora di luci l'Arno

Ieri sera, l'Arno sfolgorava di luci e di giochi d'acqua multicolori che non avrebbero sfigurato a Versailles ai tempi del Re Sole. Nell'organizzare il suo fashion show in occasione di Pitti 96, Mulish non ha badato a spese e ha dato vita a un evento applauditissimo e ricco di ospiti illustri.

Tra i Vip accorsi ad ammirare le nuove creazioni del patron Daniele Gervasio ispirati alla "giungla metropolitana", hanno partecipato la madrina dell'evento Simona Ventura, assieme a Massimo Boldi, Manuela Arcuri, Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno, Marco Maddaloni, Fatima Trotta, Maria Mazza, Teresanna Pugliese, Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione, Sergio Muniz e Alberto Matano.

A impreziosire il fantasmagorico scenario allestito dall'Art Director Diego Di Flora, ecco arrivare anche il vincitore del Festival di Sanremo e del Premio della Critica all'Eurofestival, ovvero il gettonatissimo Mahmood che ha galvanizzato la platea con il suo stile canoro perfetto per corredare vocalmente l'uomo portato in passerella da Mulish, grintoso ma raffinato, che sa portare lo sportswear con eleganza e classe, anticonformista ma chic.



Un momento della sfilata di Mulish

Non solo suggestioni acquatiche e luminose ma anche una panoplia di stampe animalier e animali selvaggi riprodotti a grandezza naturale, come coccodrilli, ippopotami e giraffe. Una replica perfetta della savana, insomma, mentre tra gli Uffizi e Ponte Vecchio si esibivano in uno spettacolo mozzafiato i campioni di flyboard e il Lungarno riluceva di effetti laser. Uno spettacolo nello spettacolo che ha lasciato tutti a bocca aperta e che è stato definito "uno degli eventi più riusciti ed entusiasmanti della storia di Pitti Uomo". Congratulazioni dunque a Mulish.