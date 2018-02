Piuma in prima visione su TV8 a San Valentino

In occasione di San Valentino, mercoledì 14 febbraio, arriva in prima TV in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando) PIUMA. La sorprendente commedia firmata da Roan Johnson (I delitti del barlume, Fino a qui tutto bene, Raccontami) è prodotta da Sky Cinema e Palomar, in concorso alla 73° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e candidata ai David di Donatello 2017 nella categoria David Giovani.

Ferro e Cate sono due fidanzati diciottenni alle prese con gli esami di maturità e un viaggio in Spagna e Marocco da organizzare per l’estate. Lui viene descritto dai genitori come un essere incomprensibile, mentre per gli amici è un leader con il cuore dalla parte giusta che prova sempre a guardare il bicchiere mezzo pieno. Lei è dovuta crescere in fretta: da un paio d’anni la madre è tornata in Romania per trovare un lavoro e il padre l'ha sballottata da una casa all'altra senza riuscire ad accasarsi per più di qualche anno. Una gravidanza inattesa cambierà il modo di vedere il mondo di questi ragazzi e porterà scompiglio nelle rispettive famiglie, molto diverse tra loro. Quella di Ferro, pronta ad aiutare la giovane coppia al punto da finire in crisi e sfiorare il divorzio, quella di Cate, più assente e in difficoltà di lei.

Quel che è certo, è che tra paura, responsabilità e incoscienza, i due protagonisti attraverseranno i nove mesi più emozionanti e burrascosi della loro vita. E se è vero che una paperella di plastica è in grado di solcare gli oceani, allora forse anche due ragazzi come loro possono fare i genitori di una Piuma che volerà sopra questo mondo incasinato.

Roan Johnson affronta una tematica estremamente attuale nella pellicola: la paura delle nuove generazioni di fare un figlio, riflettendo su come la cosa più naturale del mondo sia paradossalmente diventata una complicazione impossibile. Il regista riconosce, infatti, come “diventare genitori oggi sembri non essere più l’inizio di una nuova vita, ma piuttosto la fine di quella vecchia, quella degli aperitivi, dei viaggi ogni week-end, della libertà totale”.

Nel cast figurano Michela Cescon (candidata ai David di Donatello 2017 come miglior attrice non protagonista), Luigi Fedele, Blu Yoshimi, Brando Pacitto (Braccialetti rossi, L’estate addosso),Clara Alonso (Violetta, Dance Dance Dance), Sergio Pierattini (I delitti del Barlume, Manuale d’amore 3).

Il brano principale della colonna sonora è “Almeno tu”, la traccia di Francesca Michielin tratta dall’album disco d’oro di20are.