Pooh, esce 'Pooh 50 - L'ultimo abbraccio' a due anni dall'addio alle scene

A due anni di distanza dall’ultimo concerto a Bologna che ha segnato l’addio alle scene della band, domani,venerdì 23 novembre, esce “POOH 50 - L’ULTIMO ABBRACCIO” (etichetta F&P Group / pubblicato e distribuito da Sony Music Legacy), un album che racchiude i 52 brani eseguiti durante l’ultimo concerto dei POOH il 30 dicembre 2016 all’Unipol Arena di Bologna per rivivere e custodire le emozioni di una serata unica che ha segnato la storia della musica.

E non finisce qui…dalle ore 8.00 di domani i fan dei Pooh potranno partecipare al contest “Pooh 50. L’ultimo abbraccio. Vinci una videochiamata dai Pooh”, che gli darà la possibilità di vincere una videochiamata da uno dei loro idoli. Per partecipare, gli utenti dovranno fare un selfie con la copia dell’album, caricarla sulla pagina dedicata https://sme.wyng.com/pooh50 scrivendo cosa hanno rappresentato e rappresentano per loro le canzoni dei Pooh. I 10 che invieranno la foto/messaggio più originali riceveranno una videochiamata da uno dei Pooh.

Il 2016 è stato un anno trionfale per ROBY FACCHINETTI, DODI BATTAGLIA, RED CANZIAN, STEFANO D’ORAZIO e RICCARDO FOGLI che si sono trovati nuovamente insieme sul palco per celebrare 50 anni di straordinaria carriera e chiudere la storia della band con un concerto nella città che ha visto nascere i POOH: Bologna.

Sony Music e F&P Group hanno voluto rendere omaggio a queste celebrazioni racchiudendo in un album le immagini e le emozioni di quell’ultimo concerto e permettendo di riviverle e custodirle per sempre.