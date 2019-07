Pordenone Blues Festival 2019 record, tutto esaurito in città: 45mila presenze

PORDENONE BLUES FESTIVAL #28

(15-20 LUGLIO)

IL FESTIVAL BLUES DEI RECORD, SI E’ CONCLUSA DA POCO L’EDIZIONE #28:

BOOM DI PRESENZE, FOLLE DI FAN E APPASSIONATI PROVENIENTI DA TUTTA ITALIA

E DALL’EUROPA. UN SUCCESSO ANCHE PER IL TERRITORIO CHE PER UNA SETTIMANA INTERA

HA REGISTRATO IL TUTTO ESAURITO!

TREND DI CRESCITA ANCHE SUI SOCIAL GRAZIE AD UNA MAGGIOR DIFFUSIONE

DELLE INFORMAZIONI SUL 'DIETRO LE QUINTE' E AD UNA CAPACITÀ NARRATIVA

CHE HANNO PERMESSO DI VIVERE IL FESTIVAL A 360’

“Sono stati dieci mesi intensi di duro lavoro e visti i risultati possiamo dire che ne è valsa veramente la pena. E’ una grande soddisfazione”

(Direttore artistico Andrea Mizzau)

Pordenone Blues Festival (15-20 luglio): è appena conclusa un’edizione da ricordare, con numeri da record rispetto agli anni passati. L’affluenza di pubblico è cambiata, moltiplicandosi: folle numerose di fan e appassionati del genere e provenienti da più parti d’Italia e d’Europa (tra gli altri paesi si annoverano Austria, Slovenia, Croazia, Svizzera, Francia, Ungheria, Serbia e Spagna) hanno partecipato agli eventi proposti nella line up del Festival #28.

Obiettivo raggiunto in termini di indotto e di richiamo mediatico: “Sono stati dieci mesi intensi di duro lavoro, da parte di tutto lo staff - afferma il direttore artistico Andrea Mizzau - e visti i risultati, posso dire che ne è valsa veramente la pena. E’ gratificante sentirsi dire dagli artisti che in giro per il mondo è raro trovare un’accoglienza e una passione come al Pordenone Blues Festival”.

Un successo per tutto il territorio, con importantissime ricadute sulle attività commerciali della città e su quelle alberghiere, che hanno registrato il tutto esaurito nella settimana del festival!

Il consenso di pubblico e addetti ai lavori è arrivato da più parti, anche e soprattutto dai social: gli account del Pordenone Blues Festival hanno registrato un esponenziale incremento di follower e di interazioni, durante la manifestazione stessa ma anche nei mesi che l’hanno preceduta, con una copertura dei post di 1 milione di persone su Facebook solo negli ultimi 20 giorni e di 70.000 persone su Instagram nell’arco della settimana dal 15 al 20 luglio. Moltissimi i commenti positivi ed entusiasti, con un plauso per l’organizzazione per aver dato il giusto “ritmo” delle proposte, sfruttando le potenzialità del live, e sulla eccellente produzione.

Significativa - tra le altre - è stata la serata dei Kool & the Gang, che si è protratta per ore dopo la fine del concerto in una sorta di festa collettiva all’aperto che non si è fermata neanche quando è arrivata la pioggia!

PORDENONE BLUES FESTIVAL #28 I NUMERI

CONCERTI A PAGAMENTO DEL 16-17-18 LUGLIO Biglietti venduti in Italia: 4390

BIGLIETTI CERTIFICATI VENDUTI IN AUSTRIA, CROAZIA E SLOVENIA: 486

BIGLIETTI OMAGGIO: 527

Concerto gratuito del 15 Luglio piazza Xx Settembre: contate dalla sicurezza 4.221 persone circa

Concerto gratuito del 20 Luglio c/o Parco San Valentino: contate dalla sicurezza 4.627 persone

Evento “Blues on the roads”: 19 Luglio c/o tutta la città dalle 18 alle 23:30 contate circa 10.000 persone



SOCIAL

Negli ultimi 28 giorni:

Copertura (persone uniche che hanno visualizzato i nostri contenuti) 920.914

Interazioni con i post (like, condivisioni, commenti): 99.968

Impressions: 3.747.331

Visualizzazioni video: 807.769

Minuti di visualizzazione: 239.782

Fan: totali 16.087 (+2.679 negli ultimi 3 mesi)

Pagina internet: ultimo mese

Utenti 18.049

pagine visualizzate: 48.273 ultimi 3 mesi

Utenti 24.774 pagine visualizzate: 65.131

Instagram:

ultima settimana:

copertura: 69.595 persone

impression (contenuti visti): 200.680

follower: 3538 (+2067 negli ultimi 3 mesi