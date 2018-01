Porno & Libertà: docu-film su Cielo. Da Lase Braun a Cicciolina

Nell’Italia degli Anni 70, permeata dal comune senso del pudore, un gruppo di ribelli inizia la propria personale battaglia contro la censura utilizzando l’arma della pornografia. È questa la premessa di Porno & Libertà, il docu-film scandalo di Carmine Amoroso, all’interno del ciclo Body of Sex, in prima visione assoluta, su Cielo (DTT 26, Sky 126, TivùSat 19), sabato 20 gennaio alle ore 23.00.

Il film, frutto di tre anni di lavorazione, racconta senza veli e orpelli narrativi le avventure di una banda di rivoltosi, ironici e dissacranti, che punta a raggiungere la felicità attraverso la liberazione del piacere. Uniti, i rivoltosi, riescono a far tremare la chiesa, la politica e le istituzioni. Tra i personaggi intervistati nel film si segnalano l'italiano Lasse Braun, che ha sdoganato il porno in tutto il mondo, Riccardo Schicchi, icona dell’industria cinematografica in Italia, la pornostar Ilona Staller, meglio conosciuta con lo pseudonimo di Cicciolina, la prima attrice di film per adulti a essere eletta in parlamento, intellettuali come Helena Velena, Giampiero Mughini e Paola Ravera e politici come Marco Pannella. Girato in più formati, anche con l’ausilio dell’Iphone, il film, oggetto di censura alla sua uscita nei cinema, si avvale di materiale inedito di repertorio.