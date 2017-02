Porto-Juventus: TV gratis, streaming. PORTO-JUVENTUS, ecco dove

Porto-Juventus: TV gratis, pay e streaming. PORTO-JUVENTUS TV GRATIS E PAY



Porto-Juventus in tv? Non sul Canale 5 o Italia 1. Per questo turno degli ottavi di finale di Champions League Mediaset ha scelto Manchester City-Monaco, in onda il 21 febbraio alle 20.45.



PORTO-JUVENTUS SU MEDIASET PREMIUM E IN STREAMING SU PREMIUM PLAY



Porto-Juventus va in diretta su Mediaset Premium (Premium Sport canale 370 e Premium Sport HD canale 380). La diretta streaming del match sarà invece disponibile per gli abbonati sul servizio Premium Play (tramite PC, smartphone o tablet).



PORTO-JUVENTUS SU RSI LA2



Porto-Juventus va in diretta in chiaro sulla tv svizzera RSI La2, ma sarà visibile solo per i residenti di alcune del Nord Italia.



PORTO-JUVENTUS NON SU ZDF



ZDF non trasmette Porto-Juventus, ma manderà in onda Siviglia-Leicester.



PORTO-JUVENTUS SU RADIO RAI



Porto-Juventus si potrà ascoltare su Rai Radio 1.