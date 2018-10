Portobello, animalisti contro la Clerici. E sui social: "Ridateci Ulisse"

Portobello, la nuova avventura di Antonella Clerici in prima serata il sabato su Rai1, malgrado abbia convinto 4.150.000 spettatori con il 20,2% di share, è stata pesantemente battuta dall'accoppiata Maria De Filippi-Belen di Tú Sí Que Vales in onda su Canale 5 (5.200.000 spettatori - 28,85% di share)

La partenza non entusiasmante per la trasmissione che prende il nome dal "pappagallo con il becco giallo", e che si rifà allo storico programma condotto da Enzo Tortora negli anni Settanta-Ottanta, è stata ulteriormente guastata dalla protesta degli animalisti dell'AIdaa (Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente) che ha addirittura diffidato la Rai per il trattamento, a loro dire inopportuno, riservato all'animale. "Secondo il benessere degli animali in vigore nel comune di Milano" si legge nel comunicato degli attivisti, "è fatto espresso divieto di tenere i pappagalli o altri animali esotici legati al trespolo".

Inoltre, pur mantenendosi sulla media di ascolto del predecessore Alberto Angela, ovvero circa il 20% di share, la prima puntata di Portobello ha ottenuto un dato inferiore rispetto a quello raccolto la settimana precedente da Ulisse - Il Piacere della Scoperta, programma che, passando da Rai3 a Rai1, aveva compiuto il miracolo di portare nel prime time del sabato di Rai1 (solitamente occupata da "lustrini e paillettes") la Cultura, ottenendo al tempo stesso uno share encomiabile.

Tant'è che, dopo la messa in onda della prima puntata di Portobello, molti utenti sui social network hanno invocato il ritorno di Ulisse e di Alberto Angela, la cui dipartita (ma tornerà con la nuova edizione di Meraviglie) è stata accolta con estremo rammarico.

Certo, la prima puntata di una trasmissione televisiva non è mai indice sicuro del suo andamento nel corso del tempo, ma è certo che - se il buongiorno si vede dal mattino - la strada per superare, o almeno per sperare in un testa a testa con la trasmissione rivale in onda sull'Ammiraglia Mediaset, per Portobello parte in salita.