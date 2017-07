Premium Sport, stagione 2017-18: non solo Champions League Palinsesti

Premium Sport, stagione 2017-18: non solo Champions League. I palinsesti



Dopo essersi confermato il canale sportivo più visto d’Italia (con una crescita del 22% sulla stagione precedente, una share dello 0,63% sulle 24 ore e una share dell’1.22% sul prime time, +19% rispetto alla stagione 2015/2016) e aver incrementato gli ascolti sia in Champions League (11 match oltre il milione di spettatori, contro i 3 della stagione 2015/2016) sia in Serie A (12 incontri oltre il milione di spettatori, contro i 7 della stagione 2015/2016) Premium Sport aumenta lo slancio della sua offerta sportiva.

Nella stagione 2017/2018 il grande calcio, italiano ed europeo, sarà in esclusiva su Premium. E da domani 18 luglio gli abbonati di Premium Sport potranno soddisfare la loro voglia di pallone anche sotto l’ombrellone. Prenderà infatti il via l’International Champions Cup, il torneo ribattezzato la “Champions League d’estate” che vedrà sfidarsi i più grandi club italiani e internazionali. Verranno poi assegnati i primi due Trofei della nuova stagione: la Supercoppa Francese tra Monaco e PSG, in programma sabato 29 luglio a Tangeri (Marocco), e la Supercoppa Europea tra Real Madrid e Manchester United dell’8 agosto. E poi i due match del Napoli cruciali per avere una terza squadra italiana nei gironi: i playoff di Champions League.

Ma non finisce qui. Anche la prossima edizione della Champions League sarà in esclusiva assoluta su Premium Sport fino alla finale di Kiev del 26 maggio 2018.

Poi ovviamente la Serie A con tutte le partite delle migliori otto squadre, la Ligue 1 e la Coupe de la Ligue francesi, la Scottish Premiership, la Youth League e molti altri appuntamenti per un totale di circa 1.000 eventi. Tutti in diretta.







PREMIUM SPORT, LA STAGIONE CALCISTICA 2017/2018





· INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP

· SUPERCOPPA EUROPEA “REAL MADRID-MANCHESTER UTD”

· PLAYOFF DI CHAMPIONS E AMICHEVOLI DEL NAPOLI

· TUTTA LA CHAMPIONS LEAGUE 2017-18 IN ESCLUSIVA



· SERIE A, LIGUE 1, SCOTTISH PREMIERSHIP, PRIMERA DIVISION ARGENTINA E I CAMPIONATI BRASILIANI



PREMIUM SPORT, ECCO GLI EVENTI SPORTIVI



INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017

Martedì 18 luglio prende il via su Premium Sport, in esclusiva assoluta, l’International Champions Cup, il torneo estivo per club più prestigioso del mondo che vedrà partecipare, oltre alle più grandi squadre d’Europa, anche le italiane Juventus, Roma, Milan e Inter. 19 le partite trasmesse, tutte in diretta, tra cui il derby di Manchester, Bayern-Milan, Juve-Barcellona, Bayern-Inter, Chelsea-Inter, il Clasico Real-Barcellona e Roma-Juve. Solo per gli abbonati Premium.

SUPERCOPPA FRANCESE 2017

Sabato 29 luglio, dallo Stadio Ibn Batouta di Tangeri (Marocco), Premium Sport trasmetterà in diretta la Supercoppa Francese 2017, che mette di fronte il Monaco vincitore dell’ultima Ligue 1 e il PSG che ha conquistato la Coppa di Francia.

SUPERCOPPA EUROPEA 2017

Martedì 8 agosto, dall’Arena Philip II di Skopje (Macedonia), Premium Sport trasmetterà in diretta la Supercoppa Europea 2017, che mette di fronte il Real Madrid di Zidane e il Manchester United di Mourinho.

NAPOLI: PLAYOFF CHAMPIONS E AMICHEVOLI ESTIVE

La Champions su Premium comincerà con i playoff del Napoli (15/16 agosto l’andata e 22/23 agosto il ritorno): solo per gli abbonati Premium come tutte le amichevoli estive degli azzurri di Maurizio Sarri. Due disponibili per tutti gli abbonati (dopo quella del 15 luglio contro il Trento, quella di martedì 18 luglio contro il Carpi) e tre con la formula pay per view (il 22 luglio contro il Chievo, il 6 agosto contro il Bornemouth e il 10 agosto contro l’Espanyol).

CHAMPIONS LEAGUE 2017/18

Tutta la competizione, al via il 13/14 settembre con la fase a gironi, sarà in esclusiva assoluta: i tifosi di Juventus, Roma e, se dovesse passare il playoff anche del Napoli, potranno vedere tutte le partite della loro squadra in Europa solo su Premium. Tutti i match e Diretta Champions saranno trasmessi anche in live streaming su Premium Play, dalla fase ai gironi fino alla finale di Kiev del 26 maggio 2017. In studio, i padroni di casa saranno Sandro Sabatini e Eleonora Boi, mentre tra i talent si alterneranno tra gli altri Ciro Ferrara, Christian Panucci, Alessio Tacchinardi, Arrigo Sacchi e Paolo Rossi.



SERIE A 2017/18



Premium trasmetterà tutte le partite delle migliori otto squadre del campionato: Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli, Lazio, Fiorentina e Genoa. Si potranno vedere con la perfezione dell’HD anticipi, posticipi, le migliori partite della domenica pomeriggio e la trasmissione Diretta Premium (che include tutti i match, compresi quelli giocati tra squadre “non Premium”). Il tutto anche in live streaming su pc, smartphone e tablet grazie a Premium Play. E sempre in esclusiva assoluta le immagini degli spogliatoi e dei tunnel poco prima che le squadre entrino in campo, le interviste flash a fine primo tempo, il doppio bordocampista, le interviste post partita prima di tutti e l’archivio di 15 squadre, con le immagini delle partite, degli allenamenti e delle conferenze stampa che solo Premium potrà utilizzare per notiziari e speciali. Nello studio di “Serie A Live”, ribattezzato “Premium Arena”, i nuovi padroni di casa saranno Dario Donato, Giorgia Rossi (anticipi e posticipi) e Roberto Ciarapica e Monica Bertini (domenica pomeriggio). Come sempre, tutte le partite di Milan, Inter, Juventus, Roma, Lazio e Napoli saranno trasmesse con doppia telecronaca. Oltre alla telecronaca tradizionale dei migliori giornalisti di Premium Sport, infatti, i clienti Premium potranno seguire la squadra del cuore anche attraverso il secondo canale audio e "soffrire" con il commento tifoso.



LIGUE 1, SCOTTISH PREMIERSHIP, PRIMERA DIVISION E CAMPIONATI BRASILIANI

In esclusiva assoluta su Premium Sport il campionato e la Coppa di Lega francesi, che vedranno un Paris Saint Germain che vorrà riprendersi lo scettro dei campioni di Francia, dopo la vittoria dello scorso anno del Monaco. Sempre in esclusiva, il campionato scozzese, e i migliori campionati sudamericani. Con il Campeonato Brasileirao ancora in corso (terminerà il 3 dicembre 2017), il calcio sudamericano è confermato su Premium Sport. Dopo il successo del Boca Juniors, la Primera Division Argentina ripartirà il 20 agosto. Nel 2018, poi, i riflettori si riaccenderanno sul grande calcio brasiliano con i tornei statali, Carioca e Paulista e con il nuovo Brasileirao.