Prince, i video ufficiali di "Purple rain" tornano su YouTube

Prince arriva su Youtube. Dal 10 luglio ha iniziato a ospitare il canale ufficiale dell'artista di Minneapolis, scomparso il 21 aprile 2016 all'età di 57 anni. Un ritorno, dopo che, il cantante in vita si era opposto alla riproposizione delle sue opere e aveva più volte minacciato cause legali proprio contro Youtube in caso di divulgazione di materiale protetto da copyright.

Gli eredi di Prince hanno invece dato il via a questa svolta che farà felici tanti fans del Folletto di Minneapolis. D'altra parte già pochi mesi fa avevano reso fruibile il catalogo musicale di Prince sulla piattaforma Spotify. L'arrivo su Youtube è seguito al lancio dell'edizione Expanded Deluxe di Purple Rain, il primo album in studio di "Prince and The Revolution" del 1984. Sono 9 tracce fra le quali "When Doves Cry" e "Let's Go Crazy", i cui video ufficiali sono oggi apparsi su Youtube per la gioia dei fan del cantante.



Prince - When Doves Cry (Official Music Video)