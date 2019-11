Principe Carlo, problemi di salute per lui e Camilla: retroscena sul ricovero

Principe Carlo, problemi di salute per lui e Camilla Parker Bowles-ROYAL FAMILY NEWS

Il figlio della regina Elisabetta avrebbe scatenato l’apprensione dei sudditi a causa di alcuni problemi di salute. Il principe Carlo avrebbe avuto di recente alcuni disturbi dovuti ad un gonfiore a mani e piedi, che ha fatto pensare a problemi di pressione alta. A preoccupare l’Inghilterra è anche Camilla Parker Bowles che è dovuta stare a riposo a causa di una infezione respiratoria.

Proprio in questi giorni è spuntato un retroscena in merito ad un precedente ricovero in ospedale del principe Carlo. Accanto a lui non ci sarebbe stata Camilla, ma un’altra donna.

Principe Carlo, durante il ricovero in ospedale c’era un’altra donna

Solo oggi emerge un’indiscrezione relativa ad un ricovero del principe Carlo avvenuto nel 1990. Il figlio della regina Elisabetta era caduto da cavallo, fratturandosi un braccio ed era stato operato al Queens Medical Center di Nottingham. Durante la permanenza in ospedale, accanto a lui ci sarebbe stata una donna diversa da Camilla.

“C’erano molte pazienti che avevano bisogno di cure, quindi la mia presenza in ospedale non era una stravaganza, ma solo un accorgimento che ha fatto girare bene gli ingranaggi” ha rivelato l’ex chef reale Carolyn Robb. In quel periodo il principe Carlo era ancora sposato con Lady Diana, ma erano già state avviate le pratiche per il divorzio. La ex chef rimase accanto al padre di William e Harry per tutto il ricovero, ma nessun cenno fu fatto a Camilla. Secondo i rumors la Duchessa di Cornovaglia aveva già una relazione extraconiugale col Principe.

Principe Carlo presto re: trono sempre più vicino

Secondo le ultime indiscrezioni la regina Elisabetta avrebbe già fissato la data di abdicazione. Quest’ultima dovrebbe avvenire tra un anno e mezzo, nel giorno del suo 95esimo compleanno. Nel frattempo gira l’indiscrezione secondo cui a Palazzo chiamerebbero già il principe Cralo “re ombra”.

Questa decisione sarebbe diventata urgente anche a causa dello scandalo che ha coinvolto il principe Andrea, per rafforzare la credibilità della monarchia.