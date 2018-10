Processo alla storia 4 appuntamenti a teatro: Marco Pannella, Charlie Ebdo e..

Processo alla storia 4 appuntamenti a teatro: Marco Pannella, Lisabeth Salander, Charlie Ebdo, Elisabetta I° d’Inghilterra

Dopo il successo delle precedenti edizioni, riparte la nuova stagione del format Personaggi e Protagonisti: Incontri con la Storia® – Colpevole o Innocente? ideato e curato da Elisa Greco in scena al Teatro Manzoni di Milano a partire da lunedì 29 ottobre con lo spettacolo Marco Pannella Colpevole o Innocente?

La stagione de La Storia a processo proseguirà lunedì 26 novembre - in concomitanza con la Giornata internazionale della violenza sulle donne - con l’iconica protagonista della serie Millennium Lisabeth Salander, mentre il 21gennaio sarà la volta di Elisabetta I° d’Inghilterra per poi concludere il ciclo con il Caso Charlie Hebdo lunedì 4 marzo.

Il Processo a teatro

Il format pone al centro della scena un protagonista che ha segnato le pagine della nostra storia, ne racconta la vita pubblica e privata, focalizzando l’attenzione sulle poliedriche sfaccettature che ogni personaggio, ogni protagonista porta con sé. “Il format, giunto alla decima edizione - commenta l’autrice e curatrice Elisa Greco - pone al centro della scena la Storia e la Politica scandagliando, tra l’ironico e il divertente, il serio e l’approfondimento, l’arguto e il leggero che non diviene mai banale, l’animo, la vita, le azioni pubbliche di un Protagonista che ne è stato l’espressione”.

A confrontarsi sul palcoscenico del Teatro Manzoni, in una scenografia evocativa di un’aula giudiziaria, saranno magistrati, avvocati, giornalisti, personalità della cultura e della società civile che interpreteranno “a braccio” i ruoli di Presidente della Corte, Pubblico Ministero, Avvocato Difensore, Imputato e Testimoni, esponendo le loro tesi contrapposte secondo l’articolazione del dibattimento processuale.

Il Presidente della Corte sarà sempre interpretato da una figura rappresentativa del modo del diritto o della cultura che, illustrando in apertura i capi di imputazione con riferimento ad articoli precisi del codice penale, regola il contraddittorio consentendo alle parti di esporre le proprie considerazioni.

I singoli interventi, pur nel loro essere “a braccio”, si rivelano frutto di una precedente approfondita documentazione da parte degli interpreti che danno poi vita ad un dibattimento unico e irripetibile al termine del quale è il Presidente della Corte, raccolte le argomentazioni contrapposte, indìce la votazione del pubblico che, nel ruolo di Giuria Popolare, esprimerà il verdetto votando per la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato. Il processo si conclude poi con la proclamazione del verdetto finale, accompagnato da una valutazione di carattere giuridico.

Elisa Greco – ideatrice e curatrice del format

“Anche per questa stagione della Storia a Processo potremmo assistere a verdetti che possono sorprendere perché i temi che sottendono ai diversi Processi si aprono al confronto e alla dialettica. Non darei nessun verdetto per scontato cosi come sarà interessante cogliere la risposta e il sentimento del pubblico sui vari capi di imputazione”.

Mauro Gallina - Presidente ANM di Milano

“Confermo la convinta adesione dell’ANM di Milano all’ormai classico appuntamento rappresentato dall’iniziativa di e a cura di Elisa Greco “La Storia a Processo” che, se da un lato costituisce un prezioso strumento per avvicinare giovani e non alle tematiche del diritto e della responsabilità personale e sociale, dall’altro rappresenta per chi veste la toga una piacevole occasione per alzare un po’ la testa dallo studio delle carte e lasciarsi contaminare da scenari di più ampio respiro, attirare da dimensioni più profonde della realtà. Un’occasione da non perdere”.

Remo Danovi - Presidente Ordine degli Avvocati di Milano

“Processare la storia contribuisce alla formazione della coscienza critica dei giovani e dovrebbe tenere viva la memoria degli adulti. Oggi in troppi tendono a dimenticare le lezioni della storia: basti pensare, proprio in questi giorni, al centenario della conclusione (in quel caso vittoriosa per l'Italia, ma sempre tragica per i popoli europei) della Prima guerra mondiale e a cosa oggi rappresenti l'Europa, al di là dei suoi limiti, per la pace nel mondo. Processiamo pure la storia, dunque, per evitare che sia la Storia a processare noi”.

Fabio Roia - Presidente di Sezione Penale del Tribunale di Milano

“Attraverso i Processi alla Storia si affrontano anche tematiche di grande attualità sociale come l’uso del web, la Violenza contro le donne, l’attuazione di nuovi diritti”

Le edizioni milanesi del format Personaggi e Protagonisti: incontri con la Storia® Colpevole o Innocente? sono state patrocinate dall’Associazione Nazionale Magistrati di Milano e dall’Ordine degli Avvocati di Milano, in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.

Si ringrazia per l’affettuoso sostegno nel corso delle varie edizioni DATASTAMPA, per il supporto sulla difesa del diritto d’autore Studio legale Minalegal Mina – Lanfranconi& Associati, per la comunicazione e media relation The Hive Project.