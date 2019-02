Processo alla Storia, Il caso Charlie Hebdo a Teatro

Lunedì 4 marzo alle 20.45, al Teatro Manzoni di Milano il quarto appuntamento della nuova stagione del format teatrale Personaggi e Protagonisti: incontri con la Storia®, Colpevole o Innocente ideato e curato da Elisa Greco e che continua a riscuotere grande successo facendo registrare il sold out sia nell’edizione milanese che in quella romana.

Ancora una volta sulla onda dell’attualità il prossimo Processo alla Storia che vede al centro della scena, il caso Charlie Hebdo dove tra le tesi dell’accusa e della difesa si aprirà un dialogo serrato e quanto mai incisivo.

Il caso Charlie Hebdo oltre la satira o libertà di satira?

A reggere il dibattimento processuale sarà la Corte presieduta dal Presidente della Giunta milanese dell’ Associazione Nazionale Magistrati Mauro Gallina giudice della 7 sezione penale del Tribunale di Milano mentre a sostenere le tesi accusatorie nel ruolo di Pubblico Ministero interverrà il Procuratore aggiunto presso la Procura di Milano Tiziana Sicilano con il noto avvocato Umberto Ambrosoli, quale Avvocato Difensore, impegnato a far valere le ragioni della difesa: “Con questo confronto - sottolinea l'autrice e curatrice Elisa Greco sul palcoscenico insieme agli interpreti – ho scelto di porre l’accento , partendo dalle note vicende, sul ruolo che la satira riveste nel convivere sociale. Esiste un confine oltre al quale la satira non è più satira, ma qualcos’altro che entra in rotta di collisione con le libertà altrui. E noi quale ruolo dovremmo assumere?”

A rappresentare le ragioni della Satira e quindi nella parte del casus belli il giornalista Massimo Cirri , conduttore e inconfondibile voce ironica della trasmissione Caterpillar su RadioRai2 con la scrittrice, conduttrice e giornalista satirica Lia Celi e l’avvocato Francesco Isolabella quali testimoni della linea difensiva mentre al noto prof. Giorgio Simonelli docente di Storia della Televisione e del Giornalismo televisivo dell' Università Cattolica e alla giornalista Marianna Aprile il compito di sostenere con la loro testimonianza la linea accusatoria

Al pubblico in sala, nel ruolo di giuria popolare, il verdetto

Personaggi e Protagonisti: incontri con la Storia® Colpevole o Innocente? è patrocinato dall’Associazione Nazionale Magistrati di Milano e dall’Ordine degli Avvocati di Milano

Si ringrazia per l’affettuoso sostegno DATASTAMPA, per il supporto sulla difesa del diritto d’ autore Studio legale Milalegal Mina Lanfranconi& Associati, per la comunicazione e media relation The Hive Project.