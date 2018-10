PRODEA GROUP CONSOLIDA IL LEGAME CON ALFA ROMEO

Sabato 20 e domenica 21 ottobre, presso il Centro Sperimentale di Balocco (VC), circuito di proprietà del gruppo FCA, Alfa Romeo ha voluto regalare l’emozione di uno speciale test drive sia in pista che su strada ai possessori e futuri clienti.

Una due giorni all’insegna delle emozioni forti con il meglio della gamma Quadrifoglio, per vivere un’eccezionale esperienza tra velocità e adrenalina assieme ai piloti Alfa Romeo.

Anche in questa occasione, così come avvenuto nel corso della Quadrifoglio Experience, Alfa Romeo ha affidato a Prodea Group l’ideazione, gestione e realizzazione dell’evento, rafforzando una proficua collaborazione all’insegna della sportività e tradizione, valori che contraddistinguono lo storico marchio di casa FCA.

La gamma, composta anche da Giulia e Stelvio Quadrifoglio, è stata completata dai modelli Nring, vetture in edizione limitata e che rappresentano il top di gamma del brand Alfa Romeo.

Oltre 300 ospiti selezionati hanno avuto la possibilità di scendere in pista e scaricare a terra tutti i cavalli di queste auto per una prova in un contesto che va oltre il semplice test drive.

I fortunati ospiti hanno avuto la possibilità, inoltre, di vivere insieme alla squadra che ha lavorato alla progettazione della vettura, i veri artefici del successo di Stelvio Quadrifoglio.

Oltre all’attività in pista e on road, erano presenti altre numerose attività: l’omaggio di foulard o pochette Quadrifoglio impreziosite dal ricamo live di un sarto, il contest ai simulatori di guida per aggiudicarsi la coppa come più veloce e il social photobooth con la stampa della foto ricordo e la condivisione sui propri social.

Tutta la giornata è stata documentata da un team di fotografi ed operatori video per la realizzazione e consegna di una pillola video a ricordo dell’evento: due action-cam all’interno dell’abitacolo e un drone dedicato hanno ripreso l’ospite impegnato alla guida restituendo immagini emozionanti e uniche.