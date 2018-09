Prodea Group, lancio stampa nazionale della Bmw X4

BMW Group Italia, con la collaborazione di Prodea Group, ha presentato a tutta la stampa nazionale la nuova generazione della muscolosa coupè BMW X4. L’evento si è svolto a Rimini e si è articolato su quattro giornate tra test drive stradali e un’esclusiva prova sul circuito “Flat Track” all’interno dell’Autodromo di Misano. Questa particolare pista, in terra battuta, è risultata la location ideale per mettere in luce l’agilità della nuova BMW X4 e provare i sofisticati sistemi elettronici che caratterizzano la nuova vettura.

Per esaltare il mood della Nuova BMW X4, prodotta negli stabilimenti USA del gruppo, la conferenza stampa si è svolta presso lo storico ristorante “Rockisland” di Rimini. Per l’occasione, all’interno della palafitta più Rock di Rimini, è stato allestito un palco di presentazione, rigorosamente personalizzato BMW, accompagnato da una caratteristica cena a base di pesce.